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PSOE ratifica las listas al Congreso con las ministras Tolón y Rodríguez encabezando Toledo y Ciudad Real

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El Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en el Centro de Arte 'Tomás y Valiente' de Fuenlabrada ha aprobado de forma definitiva las listas con las que concurrirá al Congreso de los Diputados, ratificando a la ministra Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón como cabeza de la candidatura por la provincia de Toledo, y a la de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, como número 1 por Ciudad Real.

Ferraz confirma así las propuestas elevadas por los Comités Provinciales, de igual manera que en la provincia de Cuenca, donde el secretario provincial del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, ocupará el primer puesto de la lista.

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La dirección federal del Partido Socialista ha ratificado asimismo las candidaturas de Guadalajara y Albacete, en las que sí ha introducido cambios con respecto a las propuestas elevadas por las direcciones provinciales del PSOE.

La hasta ahora senadora, Amparo Torres, ocupa el primer puesto de la papeleta del PSOE en la provincia de Albacete, desoyendo así la propuesta provincial que el pasado miércoles situaba a Emilio Sáez como número 1.

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En el caso de Guadalajara, la dirección Federal ha decidido establecer un intercambio entre las cabezas de lista al Congreso y al Senado con respecto a la propuesta del Comité provincial, situando a la actual alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, como número 1 de la lista al Congreso en sustitución de Rafael Esteban, que pasa a encabezar la candidatura al Senado.

En Ciudad Real, Isabel Rodríguez, que repite como número 1 de la lista, estará acompañada por Julián Nieva, como número 2 por primera vez en las listas al Congreso. Como número tres repetirá Cristina López Zamora, seguida de Santiago Martín Campos, histórico alcalde de Anchuras y candidato independiente, aunque integrado en la lista socialista. Cerrando la candidatura María Montes Sánchez

Para el Senado, el PSOE ha optado por Rosa Melchor, alcaldesa de Alcázar de San Juan desde 2015 y actualmente en su tercer mandato, como número uno, junto a Pedro Antonio Palomo Mata, alcalde de Carrizosa, como número dos, y María del Carmen Ballesteros Vélez, alcaldesa de Castellar de Santiago, como número tres.

SERGIO GUTIÉRREZ EN EL SEGUNDO PUESTO DE LA LISTA EN TOLEDO

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes Milagros Tolón estará acompañada en la candidatura en la provincia de Toledo por Sergio Gutiérrez Prieto, Cristina Cebas Gregorio, Alberto Hernández Garrobo, Irene Carmena Díaz y Fran Cuadrado Arellano.

Por su parte, en la lista al Senado está encabezada por el alcalde de Illescas, José Manuel Tofiño, seguido de María Luisa Rodríguez García y Nacho Hernández Rodríguez.

SAHUQUILLO RATIFICADO COMO CABEZA DE LISTA EN CUENCA

El secretario provincial del PSOE de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, encabezará la candidatura de los socialistas conquense el Congreso de los Diputados, tal y como había acordado el Comité Provincial del PSOE de Cuenca.

El actual parlamentario nacional irá acompañado en la candidatura en segundo lugar por Yolanda Rozalén, de la Agrupación Local de Cuenca; mientras que ocupará la tercera posición el alcalde de Torrubia del Campo, Pedro Romeral.

Por lo que respecta al Senado, la lista estará encabezada por el actual alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, que llevará como número dos de la candidatura a Montserrat Poyatos, alcaldesa de Cañete; y como tres a Emilio José Osma, concejal del Ayuntamiento de El Provencio.

TORRES SE QUEDA CON EL PRIMER PUESTO E ISABEL BELÉN PASA AL SENADO

La senadora Amparo Torres será el cabeza de lista del PSOE por la provincia de Albacete, al Congreso, tal como ha establecido el Comité Federal del PSOE.

Junto a Torres, la lista al Congreso continúa con Javier Navarro, en el número dos; Lucía Carreres, en el tercer puesto, y Eliseo Fernández cerrando la candidatura.

Por lo que respecta al Senado, Isabel Belén Iniesta encabezara la candidatura socialista, acompañada de Francho Tierraseca, como número dos, y Rosario Herrera, en el tercer puesto.

EL ALCALDE DE AZUQUECA, NÚMERO 2 POR GUADALAJARA

Finalmente, en la provincia de Guadalajara, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, estará acompañada por el actual alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, como número 2, y Margarita Morera en el tercer puesto.

Tras el cambio establecido por el Comité Federal, Rafael Esteban pasa a liderar la propuesta para el Senado, acompañado por Mercedes Gómez y Daniel Jiménez Díaz.

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EuropaPress

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