Protección Civil envía un nuevo mensaje Es-Alert a 4 comarcas del litroal de Barcelona

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Protección Civil de Cataluña ha enviado un mensaje Es-Alert a los móviles del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf, comarcas del litoral de Barcelona, que se encuentran en alerta roja por intensas lluvias, con un grado de riesgo de cinco en una escala de seis.

Este es el segundo mensaje Es-Alert enviado este sábado por Protección Civil tras el transmitido este mediodía en las comarcas de La Selva, Maresme y Vallès Oriental, también en alerta roja.

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El envío de estos mensajes se ha acordado en la reunión celebrada este sábado por el comité de seguimiento del plan INUNCAT que ha activado Protección Civil por este episodio de lluvias, a la que han asistido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon.

Illa, en un mensaje lanzado a las redes sociales, ha pedido "máxima precaución durante las próximas horas", que los ciudadanos sigan las indicaciones de las autoridades, y que prevean con tiempo los desplazamientos necesarios y se eviten los innecesarios.

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El servicio Meteocat ha lanzado el aviso rojo en las siete comarcas citadas y otro naranja en otras nueve limítrofes.

Meteocat ha precisado que, si bien las lluvias afectan a las mismas comarcas en las que hace quince días fallecieron cuatro personas por un episodio extraordinario de precipitaciones, en este caso se trata de "lluvia extensa y persistente", no comparable con aquel.

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Protección Civil pide a los ciudadanos que adopten medidas de autoprotección, reduzcan la movilidad y eviten los desplazamientos por vías secundarias, caminos y zonas que se puedan inundar. También aconseja alejarse de ríos, rieras y barrancos, y no atravesarlos ni a pie ni en vehículo.

En los edificios, hay que permanecer en los pisos altos y no bajar a subterráneos ni aparcamientos. EFE

(Vídeo)