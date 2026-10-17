Presidente Federación Portuguesa dice que Cristiano sigue siendo "una pieza fundamental"

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Lisboa, 17 oct (EFE).- El presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença, considera que Cristiano Ronaldo sigue siendo una pieza fundamental de la selección nacional y confía en que se resuelvan las diferencias entre el capitán y el seleccionador, Jorge Jesus, para facilitar su regreso al equipo.

"Nuestro capitán Cristiano Ronaldo es una de las piezas fundamentales", afirmó Proença en declaraciones a los periodistas en Funchal (Madeira), donde participó este viernes en un acto institucional de cooperación entre la federación, el Ayuntamiento y la Asociación de Fútbol de Madeira.

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El dirigente federativo defendió la importancia del delantero de 41 años para las aspiraciones deportivas de Portugal y expresó su confianza en que las partes implicadas encuentren una solución al conflicto que provocó la salida del jugador de la última concentración de la selección.

Proença sostuvo que Ronaldo reúne las condiciones para regresar al combinado nacional y abogó por recuperar la tranquilidad y el diálogo entre el futbolista, el cuerpo técnico y la federación.

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Sus declaraciones llegan en un momento de incertidumbre sobre el futuro inmediato del capitán portugués, después de las discrepancias con Jorge Jesus y de la apertura de un procedimiento disciplinario por su abandono de la concentración en Copenhague, a finales de septiembre.

La resolución del expediente y la posibilidad de un acercamiento entre el jugador y el seleccionador serán determinantes para aclarar la presencia de Ronaldo en los próximos compromisos internacionales de Portugal.

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El presidente de la FPF ha reiterado su voluntad de mantener unido al grupo y considera que la experiencia y el liderazgo del máximo goleador histórico de la selección siguen siendo importantes para alcanzar los objetivos deportivos del equipo. EFE