Mañana posibilidad de lluvias torrenciales en el litoral mediterráneo

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Madrid, 17 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé mañana domingo chubascos y tormentas muy fuertes en Cataluña, el levante y el sureste peninsular, e intensas también en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla, con posibilidad de ser torrenciales.

Podrían darse acumulados de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.

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El tiempo será inestable en la península y Baleares por la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos danas: Adam al norte, sobre Francia, y otra al sudoeste de la Península.

Predominarán los cielos poco nubosos en el noroeste y muy nubosos o cubiertos en el resto. Se darán precipitaciones en la mayor parte del territorio, con algunas lloviznas o lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y la meseta norte.

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En Canarias, se esperan cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con alguna precipitación ocasional.

Son probables las brumas y nieblas matinales en el entorno mediterráneo y en zonas de montaña del norte y sureste.

Se prevé un descenso generalizado de las temperaturas, de forma ligera en los archipiélagos. Por el contrario, los descensos serán más notables en la mitad este peninsular para las máximas y en las montañas del centro para las mínimas. Se darán heladas débiles en montañas del norte. Las mínimas se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la Península.

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Soplará viento del norte y nordeste en la mayor parte del país, con cierzo en el Ebro. Se prevé moderado en la mitad norte peninsular y los archipiélagos y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el litoral valenciano. Únicamente en el sur e interior sureste peninsular soplará del este, moderado en el Estrecho y Alborán y flojo en el resto.

- GALICIA: Intervalos nubosos en la costa septentrional, predominando los cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Comunidad. No se descartan lluvias débiles ocasionales y dispersas en A Mariña. Temperaturas mínimas con pocos cambios en la mitad noroeste y en descenso en el resto; máximas en ligero descenso en Pontevedra y mitad occidental de Ourense.

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Viento del nordeste, más intenso en el litoral. Podrán registrarse rachas fuertes en zonas de interior de la mitad norte y muy fuertes en el entorno de Finisterre.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: Nuboso. Brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Cota de nieve en torno a 1400-1600 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en la mitad occidental; máximas sin cambios.

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No se descartan heladas débiles en torno a cumbres en Cordillera y Picos. Viento de componente este, más intenso en el litoral. Podrán registrarse rachas muy fuertes en zonas altas de montaña.

- CANTABRIA: Cielos nubosos. Brumas y posibilidad de nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales. Cota de nieve en torno a 1600-1800 metros en la madrugada, por la noche descenderá en torno a 1400-1600 metros.

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Temperaturas mínimas en ligero descenso, en descenso en zonas costeras; máximas con pocos cambios o ligeros descensos en el extremo sur. No se descartan heladas débiles en torno a cumbres de Liébana y Cordillera Cantábrica. Viento flojo variable en el interior y del nordeste, más intenso, en el litoral. Podrá registrarse alguna racha fuerte en zonas altas de montaña.

- PAÍS VASCO: Cielos nubosos por la mañana, con apertura de claros en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero descenso, más acusado en la mitad oriental. Viento flojo del nordeste, más intenso en el litoral. Podrían registrarse algunas rachas fuertes en zonas altas de Araba por la tarde.

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- CASTILLA Y LEÓN: Nuboso, tendiendo a poco nuboso por la tarde, excepto en la Cantábrica y la Ibérica. Brumas y nieblas en cumbres. Chubascos dispersos de madrugada, más probables en la mitad sur.

Temperaturas en descenso, ligero en las máximas. Heladas débiles en zonas altas de montaña. Viento flojo a moderado del noreste, con algún intervalo fuerte; no se descarta alguna racha muy fuerte en montaña.

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- NAVARRA: Cielos nubosos por la mañana, tendiendo a la apertura de claros en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en ligero descenso, más acusado en la mitad oriental. Viento flojo del norte, que tiende a viento moderado del noroeste en la Ribera del Ebro. Podrán registrarse rachas fuertes en la parte baja de la Ribera y mitad oriental de la zona Centro.

- LA RIOJA: Nuboso tendiendo a poco nuboso. Temperaturas en descenso, ligero en las máximas, con alguna helada débil en zonas altas de la Ibérica. Viento del noroeste y norte, moderado en la Ribera Baja y flojo en el resto.

- ARAGÓN: Cielo muy nuboso o cubierto. Se esperan lluvias débiles o moderadas y persistentes en la mitad sur y en la oriental, que no se descartan en el cuadrante noroeste de forma más débil, dispersa y ocasional. Cota de nieve en el Pirineo en torno a los 1800-2000 metros.

Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas en el sur y este de la comunidad; las mínimas se darán al final del día y habrá heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Cierzo moderado en el valle del Ebro, disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto se espera viento flojo, del norte en el sistema Ibérico y cotas altas del Pirineo, del oeste en el sur de Huesca y de dirección variable en el resto; baja probabilidad de rachas muy fuertes en la provincia de Zaragoza a primeras horas.

- CATALUÑA: Cielo cubierto con chubascos y tormentas localmente fuertes de madrugada, menos probables en el litoral del tercio norte; el resto del día hay probabilidad de chubascos de menor intensidad, excepto en el extremo oriental donde no se esperan. Cota de nieve en la vertiente norte del Pirineo con tendencia a bajar a los 1800-2000 metros. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas; las mínimas se registrarán al final del día y se esperan heladas débiles en cotas altas del Pirineo.

Viento moderado del norte en el Ampurdán y del noroeste en el sur de Tarragona; viento flojo de componente norte en el litoral y prelitoral, de componente oeste en la Depresión Central y de dirección variable en el Pirineo; probabilidad de rachas muy fuertes en el norte del Ampurdán la primera mitad del día, que no se descartan en puntos expuestos del sur de esta comarca y del sur de Tarragona.

- EXTREMADURA: Intervalos nubosos. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en montaña. Probables lluvias y chubascos, más probables e intensos en el tercio sur por la tarde, donde pueden ser fuertes e ir acompañados de tormentas fuertes. Temperaturas en descenso, ligero en las mínimas, moderado y localmente notable en las máximas. Viento flojo con intervalos de moderado, con predominio del noreste.

- COMUNIDAD DE MADRID: Predominio de cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros en la Sierra a lo largo de la tarde. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales dispersas en zonas altas de la Sierra. Lluvias y chubascos que serán menos frecuentes e intensos en la Sierra, pueden ser localmente fuertes de madrugada en el centro y sur de la Comunidad y remitirán por la tarde. Temperaturas en descenso, notable en las máximas del sur y sureste de la Comunidad. Vientos flojos y moderados de nordeste.

- CASTILLA - LA MANCHA: Cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros en el suroeste al final del día. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en los sistemas montañosos que, al final del día, se pueden repetir en el sur y este de Albacete.

Lluvias y chubascos, sin descartar alguna tormenta ocasional, que remitirán de oeste a este por la tarde, pudiendo ser localmente fuertes al principio en el extremo oriental de Cuenca y Albacete. Temperaturas en descenso, que puede ser notable en las máximas de Toledo, Cuenca, Albacete, norte de Ciudad Real y sur y este de Guadalajara. Vientos flojos y moderados de componente este.

- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo cubierto con chubascos y tormentas fuertes, que en el litoral y prelitoral del sur de Valencia y el norte de Alicante pueden ser torrenciales y persistentes y acumular localmente 300-400 mm entre el domingo y el lunes. Temperaturas en descenso, notable en el caso de las máximas. Viento moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes, de componente norte en el litoral del Golfo de Valencia; viento flojo con intervalos de moderado de componente norte en el resto.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos cubiertos con chubascos, localmente muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas el ligero descenso o sin cambios; máximas en descenso, notable en zonas del interior. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

- ILLES BALEARS: Cielo nuboso a cubierto. En Pitiusas chubascos que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, que pueden ir acompañados de tormenta. En Mallorca a partir de la tarde chubascos que pueden ser localmente fuertes. En Menorca no se descarta algún chubasco ocasional. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ascenso y diurnas en descenso. Viento moderado, del norte y nordeste en Menorca y Mallorca y del este en Pitiusas.

- ANDALUCÍA: Cielos muy nubosos acompañados de chubascos y tormentas, localmente fuertes; con probabilidad de que sean muy fuertes y persistentes en el extremo oriental. Tenderán a abrirse algunos claros a lo largo de la tarde en la mitad occidental. Temperaturas en descenso, más acusado para las máximas, siendo localmente notable. Vientos flojos variables, con rachas ocasionalmente fuertes asociadas a las tormentas.

- CANARIAS: En Lanzarote, Fuerteventura y norte del resto de islas, intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles ocasionales; poco nuboso en el resto. Por la tarde tenderán a predominar los cielos nubosos en las islas montañosas, con lluvias en general débiles que en medianías podrán ser localmente persistentes.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en las máximas de zonas de interior de las islas montañosas. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte en vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas, así como en cumbres a primeras horas.EFE