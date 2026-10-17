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La estación de Metro de Sol seguirá cerrada este sábado hasta acreditar la salubridad

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(Actualiza la NA6077 dado que la estación permanecerá cerrada todo el sábado)

Madrid, 17 oct (EFE).- La estación de Metro de Sol permanecerá cerrada durante todo este sábado hasta acreditar que se cumplen las condiciones de "seguridad y salud exigidas, y ya se han realizado las labores de limpieza que han finalizado a las dos de la mañana.

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La estación de Metro de Sol cerró este viernes para realizar labores de limpieza ante la "insalubridad" derivada, según la Comunidad de Madrid, de la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol desde hace 21 días, mientras que la estación de Cercanías, situada en la misma plaza, se mantiene operativa.

En una publicación en la red social X, Metro de Madrid ha indicado que la estación "permanecerá cerrada durante el día de hoy hasta que mañana se conozcan los resultados de los análisis".

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Fuentes de la Consejería de Transportes han indicado a EFE que ha se ha entrado en la segunda fase del protocolo de actuación de limpieza y han señalado que el informe de riesgo higiénico establece expresamente que no se debe reanudar el servicio hasta disponer de "garantías objetivas y documentadas de que las condiciones de seguridad y salud han sido restablecidas".

El laboratorio externo a Metro ha establecido que, para obtener estas garantía, ha y que establecer unos "plazos necesarios" que comienzan a contar desde la finalización de la limpieza e incluyen "la ventilación de las instalaciones, la recogida de muestras, su análisis y la obtención de los resultados".

Metro está realizando todos los esfuerzos necesarios para reabrir la estación "lo antes posible", siempre que los resultados permitan acreditar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud exigidas, con la protección de sus trabajadores como prioridad. EFE

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