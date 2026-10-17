El Celta busca oxígeno y el Alavés romper su mala racha

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(Actualiza con el árbitro)

Vigo/Vitoria, 17 oct (EFE).- Todavía sin digerir el golpe que supuso perder ante el Juventus en la prórroga, el Celta recibe este domingo al Alavés en Balaídos, donde hace cinco meses Quique Sánchez Flores celebró su primera victoria como técnico vitoriano tras la épica remontada de su equipo, que levantó un 3-0 en la segunda parte.

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El Celta necesita oxígeno para superar el mazazo europeo. En el mejor partido de la temporada de los de Claudio Giráldez, dos fallos defensivos de Marcos Alonso le dejan sin margen de error en la Liga Europa, donde el próximo jueves visitan al Celtic en Glasglow.

El choque de mañana es un examen para la capacidad de reacción del Celta, que hace una semana naufragó frente al Elche en el Martínez Valero y, de momento, solo ha ganado un partido en LaLiga.

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El duelo, además, enfrenta a dos equipos que están viviendo de su fortaleza defensiva. El Celta solo ha encajado seis goles, dos menos que el Alavés, que encadena cuatro jornadas sin ganar con un empate (0-0 ante el Athletic) y tres derrotas por la mínima (1-2 ante el Atlético, 0-1 frente al Valencia y 2-1 con el Racing).

El once inicial de Claudio Giráldez es una incógnita. El técnico celeste aún no ha repetido alineación desde que asumió el primer equipo, pero a eso se une que el de mañana será su tercer partido en siete días. Por eso, se esperan minutos para la segunda unidad ante un rival que llegará con cinco exfutbolistas celestes (Jonny, Denis Suárez, Miguel Rodríguez, Lucas Boyé y Aitor Mañas, al que Giráldez dirigió en el equipo juvenil).

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Por su parte, el Deportivo Alavés, que no conoce la victoria como visitante, medirá este domingo la resaca del Celta de Vigo en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

A pesar de no haberse estrenado lejos de Mendizorroza, los vitorianos han rascado puntos ante el Rayo y el Athletic Club, que le han permitido mantenerse en la zona media alta de la tabla clasificatoria a estas alturas de la temporada.

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Los babazorros acumulan cuatro jornadas sin ganar, pero han mantenido su nivel competitivo en partidos donde han merecido un mayor botín de puntos, pero solo han sumado un punto de los 12 últimos.

Quique Sánchez Flores estará obligado a buscar soluciones en la banda derecha en la que no participará Ángel Pérez, sancionado la pasada jornada.

Será la única baja, además de las conocidas de Facu Garcés y Mikel Rodríguez, de larga duración.

En este flanco derecho podría entrar Nahuel Tenaglia y ceder el espacio en la zaga a Valentini, Koski y Otto, pero hay más candidatos.

Miguel Rodríguez o Pablo Ibáñez son candidatos para entrar en un encuentro importante para dar un paso en la clasificación.

Con Lucas Boyé y Toni Martínez como referencias fijas, todo hace indicar que el Alavés no variará mucho su esquema.

En la memoria del alavesismo todavía está la primera victoria de Quique Sánchez Flores como alavesista con una remontada que acabó con los victorianos por encima de los gallegos por 3-4.

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- Alineación probable:

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Cáceres, Marcos Alonso; Álvaro Núñez, Burcio, Febas o Moriba, Javi Galán; Hugo González, Couhaib Driouech y Jutglà.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Valentini, Koski, Otro, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Denis; Boyé y Toni.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz)

Estadio: Balaídos

Hora: 16:15

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