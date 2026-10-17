Dos heridos, uno de ellos de bala, tras dos tiroteos registrados esta noche en Pechina

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Almería, 17 Oct (EFE).- Dos hombres han resultado heridos de gravedad, uno de ellos por arma de fuego en el abdomen y el otro por múltiples golpes, en el transcurso de dos tiroteos sucesivos registrados durante esta madrugada en el municipio almeriense de Pechina.

Según han indicado a EFE fuentes de la investigación, los incidentes se enmarcan en un violento enfrentamiento ocurrido entre personas de etnia gitana y población de origen senegalés asentada en la localidad.

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El primero de los altercados tuvo lugar sobre las 02:50 horas en la zona de Los Cortijillos.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió las primeras llamadas alertando de una pelea en la que se estaban produciendo disparos de escopeta. Según los datos recabados, los tiros se efectuaron desde un cortijo contra un grupo de unas quince personas de origen subsahariano que se encontraban en la calle.

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Como resultado de este primer incidente, un varón senegalés resultó gravemente herido tras ser víctima de una fuerte paliza, por lo que fue evacuado de urgencia al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dada la severidad de los traumatismos que presentaba.

Casi dos horas más tarde, en torno a las 04:45 horas, la Guardia Civil recibió nuevas alertas informando de que se estaban produciendo disparos con armas de fuego contra las fachadas de varias viviendas en la calle Sierra María, a la altura de la Rambla San Indalecio.

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Hasta este segundo escenario se movilizaron patrullas de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y servicios sanitarios del 061. A su llegada, localizaron a un segundo hombre senegalés que presentaba un impacto de bala en el abdomen. El herido fue trasladado de inmediato al mismo complejo hospitalario, donde permanece ingresado en estado grave.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen abierta la investigación para los hechos y localizar a los autores de ambos ataques. EFE

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