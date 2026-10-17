Espana agencias

Cuca Gamarra: "Montse Mínguez se va porque le ha explotado el cinismo y la hipocresía"

Guardar

Barcelona, 17 oct (EFE).- La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado que la exportavoz del PSOE Montse Mínguez "se va porque le ha explotado entre las manos el cinismo y la hipocresía, que es el ADN del sanchismo".

Cuca Gamarra ha participado en Lleida en una visita al mercado de Pardinyes junto al líder del PP en esta ciudad, Xavier Palau, y al secretario general del PP catalán, Juan Fernández, con los que ha coincidido en lanzar un mensaje de denuncia de la okupación y la inseguridad.

PUBLICIDAD

"Montse Minguez -ha afirmado- ni se ha ido, ni la han hecho dimitir, lo que le ha explotado entre manos es el cinismo y la hipocresía, que es el ADN del sanchismo, te dicen 'haz lo que yo digo pero no hagas lo que yo hago, porque hago exactamente lo contrario'".

Gamarra ha asegurado que la exportavoz del PSOE pasa a formar parte "del salón de retratos de la hipocresía y el cinismo del sanchismo", junto a José Luis Ábalos y a José Luis Rodríguez Zapatero.

PUBLICIDAD

"Falta que en ese salón colguemos al máximo cínico que tenemos, Pedro Sánchez. El día 29 en nuestra mano está cerrar esa etapa y abrir otra de decencia con un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que ha demostrado que está aquí para servir y no para servirse".

En cuanto al recurso de amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, ha recordado que Gabilondo fue ministro de Zapatero y ha reclamado respetar lo establecido por el Tribunal Supremo.

Por lo que respecta a las candidaturas del Frente Amplio, la vicesecretaria del PP las ha calificado como "el pacto de los desesperados". "Lo mal que debe estar el partido socialista que ha buscado a Ada Colau como tándem electoral".

"Ocho años de sanchismo han convertido a Lleida en la capital de la okupación y de la multirreincidencia", ha asegurado Cuca Gamarra, quien ha explicado que el PP se propone adoptar cambios legislativos para perseguir a los okupas y lograr que "respetar las normas merezca la pena". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Además de ofrecer premios millonarios, la Lotería Nacional destina parte de la recaudación a proyectos de beneficio social

Lotería Nacional 17 de octubre: estos son los números ganadores del último sorteo

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

El presidente fue proclamado candidato para las generales del 29 de noviembre y advirtió sobre posibles recortes si gana la derecha

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El precio de la luz en España para este domingo

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio de la luz en España para este domingo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

Frente Amplio presenta a Ada Colau de candidata tras el fracaso del acuerdo con Podemos: “Sabemos que no estamos todas”

El Comité Federal del PSOE proclama por unanimidad candidato a Pedro Sánchez y ratifica unas listas al Congreso con más mujeres que hombres en las candidaturas

Rebeca Torró es la nueva portavoz del PSOE mientras el partido defiende en masa a Montse Mínguez tras su dimisión: “Está rota por la crueldad de la política y de la mala gente”

ECONOMÍA

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

DEPORTES

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”