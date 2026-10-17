Cuca Gamarra: "Montse Mínguez se va porque le ha explotado el cinismo y la hipocresía"

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Barcelona, 17 oct (EFE).- La vicesecretaria nacional de Regeneración Institucional del PP y diputada en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado que la exportavoz del PSOE Montse Mínguez "se va porque le ha explotado entre las manos el cinismo y la hipocresía, que es el ADN del sanchismo".

Cuca Gamarra ha participado en Lleida en una visita al mercado de Pardinyes junto al líder del PP en esta ciudad, Xavier Palau, y al secretario general del PP catalán, Juan Fernández, con los que ha coincidido en lanzar un mensaje de denuncia de la okupación y la inseguridad.

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"Montse Minguez -ha afirmado- ni se ha ido, ni la han hecho dimitir, lo que le ha explotado entre manos es el cinismo y la hipocresía, que es el ADN del sanchismo, te dicen 'haz lo que yo digo pero no hagas lo que yo hago, porque hago exactamente lo contrario'".

Gamarra ha asegurado que la exportavoz del PSOE pasa a formar parte "del salón de retratos de la hipocresía y el cinismo del sanchismo", junto a José Luis Ábalos y a José Luis Rodríguez Zapatero.

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"Falta que en ese salón colguemos al máximo cínico que tenemos, Pedro Sánchez. El día 29 en nuestra mano está cerrar esa etapa y abrir otra de decencia con un presidente como Alberto Núñez Feijóo, que ha demostrado que está aquí para servir y no para servirse".

En cuanto al recurso de amparo del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, ha recordado que Gabilondo fue ministro de Zapatero y ha reclamado respetar lo establecido por el Tribunal Supremo.

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Por lo que respecta a las candidaturas del Frente Amplio, la vicesecretaria del PP las ha calificado como "el pacto de los desesperados". "Lo mal que debe estar el partido socialista que ha buscado a Ada Colau como tándem electoral".

"Ocho años de sanchismo han convertido a Lleida en la capital de la okupación y de la multirreincidencia", ha asegurado Cuca Gamarra, quien ha explicado que el PP se propone adoptar cambios legislativos para perseguir a los okupas y lograr que "respetar las normas merezca la pena". EFE

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