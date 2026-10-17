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Casi 13.000 personas en la cola virtual para los actos de los Premios Princesa de Asturias

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Oviedo, 17 oct (EFE).- Casi 13.000 personas han llegado a acumularse este sábado en la cola virtual para obtener una entrada para los actos culturales desarrollados los días previos a los Premios Princesa de Asturias, entre ellos el concierto que la cantante estadounidense Patti Smith ofrecerá en Oviedo, cuyos pases se agotaron en veinte minutos.

La Fundación Princesa de Asturias ha puesto a disposición del público en su web, a las 10:00 horas, entradas para alguno de estos actos gratuitos, que han llegado a congregar un pico de 12.700 personas al mismo tiempo.

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El primero en llenarse ha sido la observación nocturna con la astronauta Christina Koch (Princesa de la Concordia) en Oviedo, donde compartirá algunas de las experiencias más destacadas de su trayectoria y de las misiones espaciales en las que ha participado.

De forma paralela, las entradas para el concierto que Patti Smith (Artes) ofrecerá el próximo miércoles en la antigua Fábrica de Armas de la Vega de Oviedo se han agotado en veinte minutos.

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Este recital se suma al que protagonizará un día antes en el Teatro Jovellanos de Gijón, cuyas entradas también se agotaron en pocos minutos la pasada semana.

Mañana, domingo, la Fundación Princesa de Asturias abrirá a las 10:00 horas la taquilla virtual para el acto que el futbolista Leo Messi (Deportes) mantendrá con la comunidad educativa en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado.

La antigua Fábrica de Armas de La Vega de Oviedo ha vuelto a convertirse en epicentro cultural durante los días previos a los Premios Princesa al acoger buena parte de las actividades programadas para rendir tributo a los galardonados de esta edición.

Al margen de las exposiciones e instalaciones permanentes relacionadas con la trayectoria de los premiados, este espacio de 120.000 metros cuadrados albergará recitales, talleres y charlas durante las próximas jornadas. EFE

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