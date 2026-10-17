Espana agencias

Aumentan en Ceuta las peticiones de asilo por orientación sexual o víctimas de violación

Guardar

Ceuta, 17 oct (EFE).- La Policía Nacional ha advertido un incremento en las solicitudes de asilo por orientación sexual o víctimas de violación en las personas que todavía permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que los migrantes solían pedir la protección internacional alegando motivos económicos, lo cual estaba provocando la desestimación de estas peticiones.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas se ha advertido que el motivo fundamental alegado por los migrantes es sufrir una persecución en Marruecos por la orientación sexual de quien pide esa protección y haber sufrido violaciones de familiares, en el caso de las mujeres.

En el caso de otros solicitantes, indican que forman parte del colectivo LGTBI por lo que temen represalias en su país de origen.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, resaltó este viernes en Ceuta que las resoluciones de los expedientes corresponden a la Oficina de Asilo y Refugio y a las autoridades administrativas, sin perjuicio de la resolución judicial posterior a alguien que no esté de acuerdo con la concesión o no concesión de la protección internacional del asilo.

PUBLICIDAD

No obstante, precisó que no valía una alegación sino que los solicitantes tenían que aportar una prueba razonable de la circunstancia determinante de la protección internacional.

Hasta el momento, se han formalizado casi 1.200 peticiones de protección internacional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

El general Sir Roly Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge ‘Force News’

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 17 octubre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

La modificación de fachadas o cerramientos requiere autorización de la comunidad y puede necesitar licencia municipal

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

La Junta autonómica abre el plazo de inscripción hasta el 27 de octubre en una convocatoria que busca cubrir cargos de Administración General, Gestión Financiera y otras especialidades técnicas

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

Detenidos dos adolescentes en Burgos por la muerte de una anciana de 83 años durante un robo en su vivienda

Pedro Sánchez apela a la movilización del PSOE y arropa a Begoña Gómez en un mitin en Fuenlabrada

Frente Amplio y Podemos se echan las culpas por el fracaso de la candidatura conjunta: del “si alguien no se quiere sentar a una mesa” al “así no se cambian las cosas”

ECONOMÍA

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”