Aumentan en Ceuta las peticiones de asilo por orientación sexual o víctimas de violación

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Ceuta, 17 oct (EFE).- La Policía Nacional ha advertido un incremento en las solicitudes de asilo por orientación sexual o víctimas de violación en las personas que todavía permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que los migrantes solían pedir la protección internacional alegando motivos económicos, lo cual estaba provocando la desestimación de estas peticiones.

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En las últimas semanas se ha advertido que el motivo fundamental alegado por los migrantes es sufrir una persecución en Marruecos por la orientación sexual de quien pide esa protección y haber sufrido violaciones de familiares, en el caso de las mujeres.

En el caso de otros solicitantes, indican que forman parte del colectivo LGTBI por lo que temen represalias en su país de origen.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, resaltó este viernes en Ceuta que las resoluciones de los expedientes corresponden a la Oficina de Asilo y Refugio y a las autoridades administrativas, sin perjuicio de la resolución judicial posterior a alguien que no esté de acuerdo con la concesión o no concesión de la protección internacional del asilo.

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No obstante, precisó que no valía una alegación sino que los solicitantes tenían que aportar una prueba razonable de la circunstancia determinante de la protección internacional.

Hasta el momento, se han formalizado casi 1.200 peticiones de protección internacional. EFE