Andalucía eleva a situación 1 la emergencia por lluvia y envía mensaje Es-Alert a Almería

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(Actualiza la NA6201 con nuevos datos ofrecidos por el 112 de Andalucía)

Almería, 17 oct (EFE).- La Junta de Andalucía ha elevado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) a la fase de emergencia, situación operativa 1, tras la activación del aviso rojo por lluvias en la provincia de Almería, lo que ha motivado el envío de notificaciones masivas a los teléfonos móviles a través del sistema Es-Alert de la Red de Alerta Nacional.

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El mensaje remitido a los ciudadanos a las 15:31 horas, redactado tanto en español como en inglés, indica "Alerta de Protección Civil. Activado el aviso rojo por lluvias en la zona de Poniente y Almería capital. Ante esta situación extreme la prudencia, evite desplazamientos innecesarios y consulte los consejos del 112".

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado a través de sus redes sociales la elevación del nivel del plan y el envío directo de los mensajes a los los teléfonos móviles localizados en los 40 municipios que integran la zona meteorológica de Poniente y Almería capital.

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El aviso de Protección Civil y del servicio 112 advierte del nivel rojo, calificado de "peligro extraordinario", que se extiende por las comarcas del Poniente y Almería capital. Esta alerta se concentra especialmente en los alrededores del municipio de El Ejido, con el aviso activo hasta las 16:59 horas.

Las recomendaciones de autoprotección difundidas de manera insistente exigen no transitar ni cruzar zonas inundadas, anegadas o cauces, ni siquiera con el vehículo.

Asimismo, las autoridades piden a la población que, en caso de inundación, se dirija a las partes más altas de la vivienda y no baje en ningún caso a sótanos o garajes.

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Ante cualquier situación de emergencia, la ciudadanía debe contactar con el teléfono gratuito 112 y consultar los consejos preventivos en las plataformas oficiales.

Desde aproximadamente las 14:00 horas, el teléfono 112 ha recibido más de 70 avisos relacionados con las precipitaciones en El Ejido. La mayoría se refiere a personas bloqueadas en vehículos por la acumulación de agua en las carreteras próximas, así como a calles y vías anegadas, según ha informado la Consejería de Presidencia en una nota.

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También se ha producido el desbordamiento de una rambla en Pulpí. La Policía Local ha informado a las 14:10 horas del corte de la avenida Puerta del Litoral, una vía municipal próxima a la costa y también se han registrado incidencias en Roquetas de Mar, Vícar, Viator y Huércal de Almería.

Según la información actualizada por la Dirección General de Tráfico a las 16:15 horas, las lluvias mantienen tres puntos cerrados a la circulación en Almería, donde permanecen cortadas en ambos sentidos las salidas de la A-7 en los puntos kilométricos 814 y 818, a la altura de Santa María del Águila, así como el Ramal 2 entre los kilómetros 1 y 1,2, en San Juan de los Terreros, en dirección a Calarreona por la carretera antigua de la costa y la A-332.

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Tras la finalización del aviso rojo, continuará activo hasta las 23:59 horas el nivel naranja en Almería y el Poniente por precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aemet también mantiene el aviso naranja por lluvias en el Levante almeriense y en la comarca malagueña de Ronda. Los avisos amarillos afectan en Almería al Valle del Almanzora y Los Vélez y a Nacimiento y Campo de Tabernas. EFE

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