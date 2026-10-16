Una dana traerá lluvias a buena parte de España, más fuertes e intensas en el Mediterráneo

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Madrid, 16 oct (EFE).- Tras varios días de sol y temperaturas anómalamente altas, el fin de semana llega con un cambio de tiempo "significativo" por el descuelgue y aislamiento de una dana en el norte peninsular que, junto a la llegada de aire muy húmedo sobre el área mediterránea y las Baleares propiciará un episodio de lluvias en estas zonas.

Las precipitaciones podrán ser "intensas y persistentes" e ir acompañadas de tormenta, con lo que se pueden generar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, así como crecidas repentinas en arroyos y ramblas, sobre todo en áreas con suelos saturados por anteriores episodios de lluvias, según fuentes de la Agencia de Meteorología (Aemet).

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Desde Aemet también han alertado de que "el domingo y el lunes se prevén los días más adversos" que, "a lo largo de todo el episodio podrían acumular entre 150 y 250 litros por metro cuadrado en algunas de estas zonas en pocas horas, sin descartar cantidades superiores en puntos especialmente favorecidos".

Sin embargo, hay una "elevada incertidumbre" sobre la posición de la dana, los vientos en superficie y la interacción entre ellos, por lo que "no es posible precisar" la distribución espacial y la cuantía total de las precipitaciones.

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En cuanto a las temperaturas, la entrada de un frente frío dará lugar a un descenso generalizado con valores más normales o ligeramente inferiores a lo normal.

Este viernes todavía se prevé una jornada con temperaturas altas para la época y de nuevo con chubascos en sierras del sureste y también algunas lluvias en el sur de Andalucía, en general, de carácter disperso y aislado, además de en la zona centro, Baleares, Cantábrico y Pirineos.

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A lo largo de este día, en áreas del extremo norte se empezará a notar un cambio con máximas en "notable descenso", entre 6 y 8 grados respecto al día anterior.

El sábado se espera un cambio de tiempo en casi toda España propiciada por la presencia de una vaguada en altura y el paso de un frente frío.

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De esta manera será probables chubascos y tormentas fuertes en Andalucía, sureste peninsular y Cataluña, donde podrían ser localmente muy fuertes y alcanzar acumulados significativos; Con menor probabilidad los chubascos fuertes también podrían afectar a otras zonas del Mediterráneo, meseta sur y Sistema Central.

El sábado, las máximas aún alcanzarán los 30 grados en Sevilla, Córdoba y Badajoz, 28 grados en Murcia, Tarragona, Jaén y Huelva, y 27 grados en Alicante, Granada, Málaga y Cáceres; En contraste, el ambiente será más fresco en el norte, con máximas de 15 grados en Burgos, 16 grados en Oviedo y Vitoria y 17 grados en Palencia.

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En cuanto a las mínimas, los valores más bajos se registrarán en Burgos, con 6 grados, y en Ávila, Salamanca y Soria, con 7, mientras que en el sur y el litoral mediterráneo las nocturnas serán más suaves, con 20 grados en Cádiz y 19 grados en Almería y Barcelona.

Durante el domingo se esperan chubascos generalizados en la mitad suroriental peninsular, con lluvias que podrían ser fuertes, muy fuertes o incluso torrenciales y persistentes en litorales mediterráneos y Baleares.

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Los mayores acumulados podrían registrarse en el este de Cataluña, al norte del cabo de la Nao, los litorales de Alicante y Murcia, la Costa del Sol y las islas Pitiusas, aunque "la incertidumbre sobre las zonas más afectadas sigue siendo elevada".

El domingo, el descenso será más acusado en el este peninsular, con máximas que bajarán hasta los 15 grados, por ejemplo, en Albacete, frente a los 25 grados del sábado; También se notará el bajón en Madrid con 18 grados, mientras que en el sur Sevilla y Córdoba llegarán a 25 grados.

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Las mínimas descenderán hasta 4 grados en Ávila, Burgos y Soria frente a valores más suaves como 18 grados en Almería y 17 grados en Alicante, Málaga y Murcia.

A partir del lunes, las lluvias más intensas podrían continuar en el entorno del cabo de la Nao y la Costa del Sol y extenderse a Cataluña y al resto de Baleares. EFE

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