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Tebas compara la actitud de Real MadridTV con mecanismos de propaganda de la Alemania nazi

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Madrid, 16 oct (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, comparó la actitud de Real MadridTV con los mecanismos de propaganda de la Alemania nazi, al ofrecer contenidos en los que el club aparece "siempre como víctima" y se "cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo".

"La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", dijo.

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En un mensaje publicado este viernes en redes sociales, Tebas aseguró que Real MadridTV "es una pieza central de esa maquinaria", que no hace análisis completos de los partidos de cada jornada, ni los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid.

"Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido", añadió.

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El presidente de LaLiga mantuvo que "esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo" y demandó que se hagan públicas cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.

"Que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la 'super licencia' permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria", agregó.

El presidente de LaLiga insistió en que "ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos", porque "los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición".

"Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. LaLiga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido", insistió. EFE

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