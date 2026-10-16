Sumar aún aspira a un pacto de unidad de la izquierda a pesar del pesimismo de Rufián

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Madrid, 16 oct (EFE).- La líder del movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido este viernes que no tiene explicación para que no se haya cerrado una candidatura unitaria de izquierdas, aunque ha dicho que aún aspira a que al final del día pueda alcanzarse un acuerdo.

Así lo ha asegurado a los periodistas en el Congreso, a pocas horas de que venza el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y después de que el número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, admitiera que "probablemente" no habrá unidad.

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"Yo no tengo explicación de lo que ha fallado, pero aspiro a que, al final del día, esto no sea fallar, sino acertar", ha señalado la dirigente de Sumar, que ha pedido a Podemos que se reúna y que se siente a negociar.

"Reunámonos. A mí me cuesta mucho hablar a través de Twitter", ha dicho Barbero, quien ha reconocido que de momento no hay reuniones con Podemos para intentar llegar a un acuerdo.

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La líder de Sumar ha añadido que si se le ponen unas condiciones en la mesa de integración y de un acuerdo colectivo la van a estudiar. "Estamos dispuestas a hablarlo", ha remarcado. EFE