Espana agencias

Sumar aún aspira a un pacto de unidad de la izquierda a pesar del pesimismo de Rufián

Guardar

Madrid, 16 oct (EFE).- La líder del movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reconocido este viernes que no tiene explicación para que no se haya cerrado una candidatura unitaria de izquierdas, aunque ha dicho que aún aspira a que al final del día pueda alcanzarse un acuerdo.

Así lo ha asegurado a los periodistas en el Congreso, a pocas horas de que venza el plazo para registrar coaliciones de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y después de que el número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, admitiera que "probablemente" no habrá unidad.

PUBLICIDAD

"Yo no tengo explicación de lo que ha fallado, pero aspiro a que, al final del día, esto no sea fallar, sino acertar", ha señalado la dirigente de Sumar, que ha pedido a Podemos que se reúna y que se siente a negociar.

"Reunámonos. A mí me cuesta mucho hablar a través de Twitter", ha dicho Barbero, quien ha reconocido que de momento no hay reuniones con Podemos para intentar llegar a un acuerdo.

PUBLICIDAD

La líder de Sumar ha añadido que si se le ponen unas condiciones en la mesa de integración y de un acuerdo colectivo la van a estudiar. "Estamos dispuestas a hablarlo", ha remarcado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Roma comenzó estos controles el 1 de agosto tras el asalto masivo a Ceuta y Madrid ha actuado con reciprocidad

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Números ganadores del Super Once del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones