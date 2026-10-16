Red europea contra pobreza urge a las comunidades a aplicar medidas eficaces en vivienda

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha pedido este viernes a las comunidades autónomas medidas "contundentes, inmediatas y eficaces" para frenar la crisis de la vivienda, que sitúa como uno de los principales factores de pobreza en España.

Así lo ha expresado el presidente de la organización, Carlos Susías, durante un acto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y coincidiendo con la publicación del XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza, difundido el pasado jueves, según el cual más del 10 % de la población española tuvo problemas para pagar el alquiler o la hipoteca en 2025.

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Por ello, ha asegurado que muchas de las medidas para luchar contra la pobreza, especialmente en materia de vivienda, son competencia de los gobiernos autonómicos, a los que ha urgido a "utilizar los instrumentos que ya tienen".

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha inaugurado el acto, ha afirmado que, pese a que la sociedad dispone de recursos suficientes, la riqueza se concentra cada vez en menos manos mientras "hay gente que no puede pagar el alquiler, no puede llenar la nevera o vive angustiada por llegar a fin de mes".

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"El mercado de la vivienda se ha convertido en un mecanismo de transferencia de rentas de las clases trabajadoras a las clases propietarias", ha señalado el ministro, que ha atribuido a la "defensa atrincherada" de la economía rentista uno de los principales problemas económicos del país.

Según el informe de la organización, en 2025 más de 2,2 millones de niños estaban en riesgo de pobreza, la tasa más alta con respecto al resto de países de la Unión Europea.

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Por ello, Susías ha reclamado un sistema de prestación por hijo a cargo dirigido a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, como las monoparentales.

El presidente de la entidad ha asegurado que la mayoría de los países de la Unión Europea cuentan con esta medida y ha afirmado que «está demostrado» que el crecimiento del bienestar en un país coincide con el aumento de las prestaciones sociales.

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"Un empleo digno, accesibilidad a la vivienda y una prestación por hijo a cargo nos pondrían en el camino de poder luchar y trabajar para la erradicación de la pobreza y no solo para paliar", ha dicho Susías, que ha pedido un "pacto de Estado para la pobreza".

A ese respecto, el ministro ha asegurado que "se va a dejar la vida" para que se adopte dicha prestación, si no es ahora, "más adelante".

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"El día que esto se adopte y se vean sus efectos miraremos hacia atrás y nos llevaremos las manos a la cabeza por lo haberlo hecho antes", ha asegurado. EFE