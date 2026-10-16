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PSCyL acusa a Mañueco de "usar" los derechos de las personas LGTBI+ "como moneda de cambio con la ultraderecha"

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El PSCyL ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "usar" los derechos de las personas LGTBI+ "como moneda de cambio con la ultraderecha", para exigirle aprobar una ley "que su propio partido" ha respaldado en Asturias

Para la secretaria LGTBI+ del PSCyL, Lorena Valle, la aprobación de la legislación asturiana deja "en evidencia a Mañueco y su falta de voluntad para que Castilla y León deje de ser la única comunidad sin una ley autonómica" para este colectivo.

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"En Asturias, el PP vota a favor. En Castilla y León, Mañueco sigue dando largas. Que explique por qué lo que su partido considera necesario al otro lado de la frontera aquí lleva años esperando. ¿Qué tiene que ocurrir para que decida actuar?", ha cuestionado tras denunciar que el presidente de la Junta trata la protección de estas personas como una "cuestión secundaria".

La dirigente socialista ha señalado que el rechazo de Vox a esta legislación no puede servir más "de excusa para la inacción del PP" y ha advertido de que hay jóvenes "que tienen miedo de entrar en clase, personas que ocultan a quién quieren y vecinos de nuestros pueblos que se sienten solos cuando sufren una agresión o un insulto".

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"La obligación de Mañueco es protegerlos. Cada vez que aplaza esta ley, les está diciendo que pueden seguir esperando. En Asturias, la oposición de Vox no ha impedido que el PP apoye la ley. Aquí Mañueco tiene que responder por sus propias decisiones. Él es el presidente. Él tiene la responsabilidad de impulsar las políticas de la Junta. Y él tendrá que explicar por qué prefiere evitar un conflicto con la ultraderecha antes que dar este paso en igualdad", ha añadido.

Asimismo, ha remarcado que las organizaciones LGTBI+ llevan "más de una década" reclamando una legislación autonómica y ha exigido a la Junta que trabaje con ellas "en un texto con presupuesto, medidas concretas y garantías para su aplicación".

La responsable socialista ha incidido en que la ley debe traducirse en actuaciones "contra el acoso escolar, formación de profesionales, atención adecuada en los servicios públicos y recursos que lleguen también al medio rural" para remarcar que la legislación estatal no le puede servir a Mañueco "para desentenderse".

"Que abandone las excusas y concrete cuándo va a impulsar la ley. Los derechos de las personas LGTBI+ no son suyos para negociarlos con nadie. Tampoco pueden depender de cuánto se enfade Vox. Mañueco debe decidir si está dispuesto a defenderlos o si va a seguir haciendo pagar a quienes sufren discriminación el precio de su comodidad política", ha concluido.

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