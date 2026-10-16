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Ponsarnau ve la visita al Real Madrid como "una buena oportunidad para crecer"

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Bilbao, 16 oct (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, considera que la visita del domingo al Movistar Arena para enfrentarse al Real Madrid es "una buena oportunidad para crecer", sobre todo "a nivel de valores".

"Sin duda, el Madrid te va a forzar a llevar al máximo los valores que queramos tener. Hay que trabajar cada posesión y, en los momentos en los que te abruman porque cuesta anotar, estar muy bien mentalmente y encontrar la forma de competir", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al partido.

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Ponsarnau, que tiene la duda de Aleix Font por un proceso vírico que le ha impedido entrenar este viernes, ve a su equipo con "ambición" y "ganas" de afrontar el encuentro. El técnico percibe que, pese a la victoria frente al Slavia Praga, sus jugadores están "enfadados" por el flojo partido que realizaron ante el conjunto checo.

"Lo tenemos que hacer notar en el partido. No es el mejor rival para que salgan las cosas que tienes en la cabeza, pero me huele que hay mentalidad. Hay que entender siempre el partido a 40 minutos. Puede ser que ellos no puedan jugar los 40 minutos al cien por cien y eso es lo que tenemos que ir a buscar", reflexionó.

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En cuanto al contrario, Ponsarnau considera que el Real Madrid de Pedro Martínez "claramente ha cogido una identidad y está creciendo y sumando jugadores dentro de esa identidad".

"Quizás en algún momento de la temporada noten el desgaste de la Euroliga, pero ahora lo que están notando es que todo les ayuda a crecer, a mejorar y a que todos los jugadores vayan entrando en la misma dinámica, aprovechando que tienen mucho talento, mucha fuerza y una buena filosofía", analizó.

Ponsarnau aseguró que ve a Tavares "más focus" que la temporada anterior y considera que el estilo de Martínez "le va de maravilla" a jugadores como Pradilla o Jantunen.

"La filosofía del rebote ofensivo la están llevando a cabo muy bien. Diría que es una de las cosas en las que van más a una. Ahí tenemos que hacer un trabajo enorme porque es muy difícil que fallen dos veces. En defensa quizás no podamos tener todo el éxito que queramos, pero, a nivel de concepto y de actitud, tenemos que estar al nivel que queremos estar", concluyó. EFE

ibn/jas/og

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