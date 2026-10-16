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Podemos lanza consulta exprés a sus bases para que refrenden el acuerdo con ERC y el tándem de Rufián y Montero

09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
09/04/2026 El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián (d) y la secretaria política de Podemos, Irene Montero (i), durante el diálogo 'Què s'ha de fer?', moderada por Xavier Domènech (c), a 9 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). POLITICA Lorena Sopêna - Europa Press
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Podemos ha lanzado una consulta exprés a sus bases si refrenda su acuerdo de colaboración con ERC para las elecciones generales en Cataluña y que su cabeza de lista republicano, Gabriel Rufián, haga equipo durante la campaña del 29N con la eurodiputada y referente electoral del partido, Irene Montero.

Aparte, la formación pregunta a sus inscritos si están conformes en participar en el acuerdo de unidad de las izquierdas en Canarias, el pacto con Compromís en la Comunidad Valenciana y si se suman a una candidatura del bloque progresistas al Senado para las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.

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Según ha informado, la consulta a las bases es preceptiva para ratificar acuerdos electorales conformados por el partido y los inscritos podrán votar hasta las 14 horas de este viernes, justo el día en el que se cierra el plazo para registrar coaliciones electorales a las generales.

"Queremos construir las candidaturas más fuertes y amplias posibles, estamos trabajando para que no se pierda ni un solo voto de izquierdas", ha defendido Podemos en esta consulta donde se pide la opinión de la militancia del acuerdo entre Podemos y ERC en Cataluña.

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Se trata de un acuerdo de colaboración inédito por el que los morados no se presentarán en Cataluña, apoyarán la candidatura de ERC y tendrán miembros en la lista de los republicanos en Barcelona y Tarragona como independientes. Por otro lado, Rufián colaborará en la campaña electoral fuera de Cataluña junto a Irene Montero.

Aparte, somete a la consideración de la militancia el pacto de coalición suscrito por Podemos junto a Nueva Canarias, IU y Movimiento Sumar bajo la marca propia 'Unidad del Pueblo Canario'.

A su vez, solicitan a las bases que se pronuncien sobre el acuerdo con Compromís en la Comunidad Valenciana, que les otorga el primer puesto por la circunscripción de Alicante, y si para el Senado se suman a una candidatura unitaria del bloque progresista para las islas de Menorca, Ibiza y Formentera.

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