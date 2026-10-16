Muerte a tiros de un hombre en Almería y el autor se da a la fuga

Guardar

Almería, 16 oct (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte a tiros de un hombre ocurrida este viernes en el barrio de Pescadería en Almería, tras recibir dos disparos por parte de un hombre que posteriormente se ha dado a la fuga.

Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 12:00 horas y hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Nacional, Judicial y Científica para hacerse cargo de la investigación tras confirmarse la agresión mortal con arma de fuego.

PUBLICIDAD

El presunto autor del homicidio le habría disparado dos tiros a la víctima antes de huir de forma inmediata del lugar.

Las fuentes han desvinculado totalmente este suceso del crimen ocurrido el pasado miércoles en el polígono industrial del Sector 20 de la misma ciudad, donde resultó muerto Antonio Santiago, un trabajador de una planta de reciclaje que fue tiroteado tras finalizar su turno laboral.

PUBLICIDAD

El fallecido el miércoles era hermano de Juana Santiago, condenada a 23 años de cárcel por el asesinato en 2002 de la niña de siete años Montserrat Fajardo. EFE

mma/fs/aam