Espana agencias

Mossos sospechan que el médico agredido en Torelló (Barcelona) fue atacado por su pareja

Guardar

Barcelona, 16 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan como un presunto caso de violencia en el ámbito del hogar la agresión con un objeto punzante que sufrió el pasado miércoles en plena calle un médico del ambulatorio de Torelló (Barcelona), cuya vida no corre peligro, ya que sospechan que fue su mujer quien le atacó.

Según ha adelantado El País y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, los Mossos atribuyen el ataque a la pareja del médico, en un caso en el que la investigación sigue abierta para determinar, entre otros aspectos, si existían antecedentes de violencia entre ambos.

PUBLICIDAD

En el marco de esta investigación, los Mossos no han llevado a cabo por el momento ninguna detención, a la espera de aclarar el contexto de lo ocurrido.

La agresión, con un objeto punzante, ocurrió pasada la medianoche del pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el médico del CAP de Torelló fue atacado en plena calle.

PUBLICIDAD

Los Mossos d'Esquadra mantuvieron desde el principio todas las hipótesis abiertas, para determinar por ejemplo si ambos se conocían, si el ataque estaba vinculado a la profesión de la víctima o si se trató de un robo violento, entre otras.

Tras la agresión, fue el propio médico quien alertó a los servicios sanitarios para que le atendieran de la grave lesión sufrida, si bien permanece estable y no se teme por su vida.

En un mensaje en su cuenta de X, la consellera de Interior, Núria Parlon, se refirió el pasado miércoles a esta "grave agresión" con arma blanca, destacó que los Mossos trabajaban para detener al agresor y afirmó: "Esta violencia no tiene cabida en nuestra sociedad. No la toleramos ni la normalizamos". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 16 octubre

Adara Molinero anuncia su embarazo con el futbolista Vicente Romero, después de un largo proceso: “Nuestro milagro, por el que tanto hemos llorado”

La ganadora de ‘GH VIP’ ha compartido la primera ecografía en redes sociales tras una etapa complicada con la fecundación in vitro

Adara Molinero anuncia su embarazo con el futbolista Vicente Romero, después de un largo proceso: “Nuestro milagro, por el que tanto hemos llorado”

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

En los próximos días, el satélite natural que rodea nuestro planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”

La centenaria pasó de trabajar en fábricas de armas durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en toda una estrella de las redes sociales

Pauline Kana, la abuela de 100 años que batió un récord Guinness ‘surfeando’ sobre el público y es fan de Messi: “Sentí que podía tocar el cielo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Pontón agradece a Rufián su apoyo y destaca al BNG como alternativa contra la ultraderecha

La Audiencia de Madrid reabre la causa contra Vito Quiles por abordar a Begoña Gómez en una cafetería

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

ECONOMÍA

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid