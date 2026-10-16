María Pérez y Sergio Rodríguez, entre otros, reciben los premios del deporte de Madrid

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Madrid, 16 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha entregado este viernes los Premios Siete Estrellas del Deporte de los años 2024 y 2025, que han reconocido al exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez y a los pilotos de MotoGP Álex y Marc Márquez como mejores deportistas masculinos y, como mejores deportistas femeninas, a las atletas María Pérez y Blanca Hervás.

Los galardones los ha entregado la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y con ellos el Ejecutivo autonómico "otorga reconocimiento público a la labor realizada por las personas o entidades que hayan destacado significativamente en la promoción, fomento y desarrollo del deporte en la región".

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La Comunidad ha destacado que Sergio Rodríguez, canterano del Estudiantes y referencia del Real Madrid, fue "uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español", mientras que los hermanos Marc (que no ha podido asistir a la gala) y Álex Márquez "representan una de las sagas más exitosas de la historia del motociclismo".

'El Chacho' ha declarado que supone para él "un orgullo enorme" recibir este reconocimiento en una región intensamente vinculada a su carrera, pues llegó a la capital con 17 años para incorporarse a la cantera del Estudiantes y luego protagonizó una dilatada trayectoria en el Real Madrid, "el club de su vida", ha dicho.

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La granadina María Pérez, campeona olímpica, "se ha consolidado como una de las grandes figuras del atletismo español y una referencia internacional en la marcha atlética", según el jurado mientras que Blanca Hervás es "una de las deportistas más importantes del atletismo español".

La marchadora ha aplaudido que la Comunidad reconozca en estos premios "no solo los éxitos" de deportistas profesionales sino también a otros actores que amplifican el impacto del deporte en la sociedad.

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En la categoría de mejor entidad deportiva, el Premio Siete Estrellas del Deporte 2024 ha recaído en el Real Canoe Natación Club, mientras que el de 2025 ha distinguido al Club Voleibol Leganés.

La futbolista de 19 años Vicky López ha sido reconocida como mejor deportista promesa en 2024, mismo reconocimiento que ha obtenido, para el año 2025, el tenista Rafael Jódar.

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Los municipios de Tres Cantos (2024) y Aranjuez (2025) obtienen el premio al fomento deportivo por parte de la administración local, mientras que JOMA y MADCUP han recibido el galardón en esta categoría desde la iniciativa privada.

En la categoría de Valores, el jurado ha destacado en 2024 la labor de la Fundación Unoentrecienmil, organización sin ánimo de lucro centrada en impulsar proyectos de investigación para la cura de la leucemia infantil. Para 2025, la Escuela Universitaria UAX Rafa Nadal es la galardonada.

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En Deportividad, el Premio Siete Estrellas del Deporte 2024 ha distinguido a El Tío de la Barba (Jeraid Pardo), taller de bicicletas y club ciclista de San Agustín del Guadalix dedicado a promover un ciclismo seguro, responsable e inclusivo, y el reconocimiento correspondiente a 2025 ha sido para Antonio Guerrero, subdirector general de Gestión Deportiva de la Comunidad de Madrid hasta diciembre de ese año.

Por último, la Asociación FEDDIG2008, que favorece la integración social de las personas con discapacidad a través del deporte adaptado, y el Club de Natación Pozuelo, en el que nadadores con y sin discapacidad conviven, comparten espacios y entrenan bajo una misma filosofía, han sido designadas como premios del Deporte Inclusivo. EFE

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