Llega un cayuco con 77 ocupantes hasta El Hierro, acompañado por Salvamento Marítimo

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La Restinga (El Hierro), 16 oct (EFE).- Una embarcación de Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro, a un cayuco con 77 ocupantes, entre ellos siete menores y cinco mujeres.

Fuentes de este organismo han informado que ha sido la Salvamar Navia la que ha acompañado a la embarcación hasta el puerto cuando se encontraba a 2,4 kilómetros de la costa herreña.

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En la embarcación, que llevaba ocho días de navegación desde que salieron de Gunjur en Gambia, viajaban personas procedentes de este último país, de Senegal y de Guinea Conakry, según fuentes de los servicios de emergencias que los han atendido a su llegada al puerto.

Dos de los ocupantes del cayuco han sido trasladados al hospital de la isla. EFE

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