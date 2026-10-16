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La jueza procesa al exjefe de la Policía Local de Granada y siete agentes más en el caso Viogén

19/05/2025 Edificio judicial de la Caleta. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA
19/05/2025 Edificio judicial de la Caleta. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA
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El Juzgado ha procesado al exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y a otros siete agentes por presuntos accesos irregulares al sistema de seguimiento de víctimas de violencia machista (VioGén) para obtener información de la expareja de un subinspector del cuerpo que ha sido condenado por malos tratos.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada procesa a estos ocho agentes por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por existir indicios racionales de que realizaron hasta 35 consultas no autorizadas en el sistema VioGén a la ficha de la expareja de este subinspector, pese a que la protección de la mujer correspondía en exclusiva a la Guardia Civil.

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Además del exjefe de Policía, entre los investigados se encuentran un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores de la Policía Local de Granada en el momento de los hechos y cinco agentes más adscritos a esta unidad, que precisamente está especializada en violencia de género.

En el auto, de 19 folios, la magistrada precisa que la Policía Local de Granada "no tenía la asignación del caso y, por tanto, no le correspondía realizar ningún tipo de seguimiento ni protección específica a la víctima". A pesar de ello, la auditoría realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior revela que accedieron al sistema VioGén hasta en 35 ocasiones entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024 consultando datos personales y sensibles de la víctima y su hija menor de edad.

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La investigación concluye que el jefe de Policía Local en ese momento dio una orden verbal para recabar información en VioGén con el objetivo de promover un expediente de información reservada contra la expareja de la víctima, que ha ingresado recientemente en prisión por malos tratos. No obstante, el auto reseña que, aunque el expediente administrativo interno quedó paralizado el 13 de octubre de 2023, las presuntas entradas ilegales en la plataforma continuaron.

La magistrada subraya que estas consultas no autorizadas generaron en la afectada "temor y desasosiego alterando la confianza de la víctima de violencia de género en el sistema, pensando incluso que podía ser localizada por su expareja", vulnerando su derecho a "conservar sus datos en secreto y a controlar la información de su esfera íntima".

La causa tuvo su origen, de hecho, en la denuncia que la propia víctima interpuso en julio de 2024 ante la Guardia Civil tras sospechar que los agentes accedían de forma irregular a su expediente de VioGén. La mujer señaló que su agresor "siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella, teniendo conocimiento de todo lo que acontecía en su entorno".

Con este auto, que adelanta el diario Ideal, la magistrada de la plaza número 4 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Granada da por cerrada la instrucción y acuerda que las actuaciones continúen contra estos ocho agentes por el trámite del procedimiento abreviado, dando traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral --formulando escrito de acusación-- o el sobreseimiento de la causa.

La magistrada procesa al exjefe de Policía Local y al entonces subinspector Jefe del Grupo de Mujer y Menores en calidad de inductores de un delito de descubrimiento y de un delito agravado de revelación de secretos. Al oficial jefe y al resto de agentes se les imputa como autores, y a todos ellos les aplica la agravante por su condición de funcionario público y prevalimiento del cargo.

Por otro lado, la resolución acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a los investigados en lo relativo a la hija mayor de edad de la víctima. La magistrada fundamenta esta decisión en que no ha quedado debidamente acreditado el perjuicio hacia ella por las consultas en el sistema VioGén, ni consta que se haya producido la revelación de dato alguno referente a su persona.

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EuropaPress

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