La jueza envía a juicio con jurado popular al sospechoso de matar en 2001 a Helena Jubany

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Barcelona, 16 oct (EFE).- La jueza que investiga el crimen de la bibliotecaria Helena Jubany en Sabadell (Barcelona) en 2001 ha acordado enviar a juicio con jurado popular al principal sospechoso, Santiago L., para quien la Fiscalía y la acusación particular piden 26 años de cárcel, al ver "indicios razonables" de criminalidad en su contra.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que decreta la apertura del juicio oral, tras la audiencia preliminar celebrada la mañana de este viernes, donde Fiscalía y acusación particular han pedido que se enviara a juicio a Santiago L. mientras la defensa ha pedido el archivo de la causa al cuestionar las pruebas clave de ADN que le incriminan.

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Según la jueza, una vez practicadas todas las diligencias de investigación para aclarar lo ocurrido, concurren en este caso "indicios racionales de criminalidad" contra Santiago L. por su presunta participación en los delitos de asesinato y detención ilegal, por lo que resuelve abrir juicio oral para que lo juzgue un jurado popular. EFE