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Koke y Cardoso, bajas ante el Espanyol

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Majadahonda (Madrid), 16 oct (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid completó este viernes un suave entrenamiento en la última sesión previa al partido de este sábado con el Espanyol, sin Koke Resurrección, con trabajo en el gimnasio, ni Johnny Cardoso, que se recupera en su domicilio de una indisposición, con lo que son baja ante el Espanyol.

Así lo confirmó Diego Simeone, su técnico, en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, desde donde el equipo partirá esta tarde hacia el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas para tomar rumbo a Barcelona, donde este sábado a las 14:00 horas se miden al conjunto blanquiazul.

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Cardoso no viaja por una indisposición que ya lo impidió ejercitarse tanto el jueves como el viernes, mientras que Koke se ha entrenado los dos últimos días en el gimnasio tras ser baja el pasado martes ante el Manchester United por el fallecimiento de su madre.

“Koke, obviamente, está en un proceso que todos pasamos cuando pierdes un familiar, tenía una molestia también en su pierna y evidentemente elegimos no llevarlo para mañana. Pero Koke es un chico fuerte y seguramente atravesará este proceso duro de la mejor manera con su familia, que es una muy linda familia”, explicó Simeone. EFE

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