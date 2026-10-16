Jorge Blanco indiscutible favorito para repetir triunfo en los 10 K de León

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León, 16 oct (EFE).- La decimoquinta edición de los 10 K Hyundai León Cuna del Parlamentarismo, que organiza el Ayuntamiento de León y que reunirá el próximo domingo a más de 6.000 corredores en distintas pruebas por las calles de la capital leonesa, cuenta como indiscutible favorito en la categoría masculina con el excampeón de España de maratón, Jorge Blanco que podría sumar su cuarto triunfo, después de los logrados en 2018, 2022 y 2025.

El atleta leonés de Assics, que disputó el maratón en el último europeo de Birmingham, logrando con el equipo español en cuarto puesto en la general, llegará a la cita en su tierra después de una concentración en altura enfocada, prioritariamente, a la prueba de medio maratón en la que intentará lograr la mínima exigida para el próximo campeonato de Europa en Valencia.

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Blanco, que el pasado año firmó un registro de 30:05 sobre el circuito, ya homologado, mejoró esta marca en 2022 con 29:44 y tendrá, como principales rivales a un elenco de jóvenes corredores donde destacan el mundialista en campo a través en categoría sub-20 Kuma Samuel Barrios, el record de España sub-18 de 3.000 metros, Pere Mas o Álvaro Calderón, habitual en finales de campeonatos de España.

En la categoría femenina las opciones de victoria, para suceder en el palmarés a la atleta leonesa internacional ya retirada de la alta competición, Blanca Fernández, están más abiertas con la salmantina y excampeona de España sub-18 de 5.000 metros, Andrea Jaén, con claras opciones de poderse llevar el triunfo. EFE

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