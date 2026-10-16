Gerard Encuentra: "Tenemos que salir desde el minuto uno a morder"

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Lleida, 16 oct (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado, en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo ante el Casademont Zaragoza el domingo (12:00 CET), que deberán "salir desde el minuto uno a morder" después de acumular dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa, ante el San Pablo Burgos (81-94) y el Monbus Obradoiro (91-89).

"Tenemos que salir desde el minuto uno a morder. Si se trata de algún aspecto de mentalidad o de no respetar el rival, entonces tenemos un problema", ha reflexionado y, por ello, ha recordado que al iLerna Lleida no le puede faltar "máxima energía, deseo y ganas" el domingo.

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Encuentra ha expresado su confianza en el potencial defensivo del equipo: "Sufrimos en alguna situación defensiva, pero en los tres primeros partidos de liga somos la sexta mejor defensa en los puntos por posesión".

No obstante, ha hecho hincapié en las pérdidas de balón, que "cuestan puntos en transición" y los puntos recibidos tras conceder rebotes.

A pesar de esta racha negativa de dos derrotas, Encuentra ha declarado que el grupo "está trabajando bien, con mucha intensidad y ganas de que llegue el partido", y los jugadores están "preocupados en mejorar".

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Sobre el Casademont Zaragoza, el entrenador ha destacado que los maños son "un equipazo", y ha elogiado especialmente que son "muy generosos con el balón". "Tendremos que hacer un esfuerzo extra, porque ganar fuera de casa siempre es difícil", ha resumido.

Encuentra ha explicado que el ala-pívot John Shurna "no ha entrenado en toda la semana" por molestias en la espalda y el pívot Kur Kuath todavía acumula "puntos de dolor" en su tobillo. EFE

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