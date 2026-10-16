Espana agencias

Gerard Encuentra: "Tenemos que salir desde el minuto uno a morder"

Guardar

Lleida, 16 oct (EFE).- El entrenador del iLerna Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado, en la previa del encuentro que enfrentará a su equipo ante el Casademont Zaragoza el domingo (12:00 CET), que deberán "salir desde el minuto uno a morder" después de acumular dos derrotas consecutivas en la Liga Endesa, ante el San Pablo Burgos (81-94) y el Monbus Obradoiro (91-89).

"Tenemos que salir desde el minuto uno a morder. Si se trata de algún aspecto de mentalidad o de no respetar el rival, entonces tenemos un problema", ha reflexionado y, por ello, ha recordado que al iLerna Lleida no le puede faltar "máxima energía, deseo y ganas" el domingo.

PUBLICIDAD

Encuentra ha expresado su confianza en el potencial defensivo del equipo: "Sufrimos en alguna situación defensiva, pero en los tres primeros partidos de liga somos la sexta mejor defensa en los puntos por posesión".

No obstante, ha hecho hincapié en las pérdidas de balón, que "cuestan puntos en transición" y los puntos recibidos tras conceder rebotes.

A pesar de esta racha negativa de dos derrotas, Encuentra ha declarado que el grupo "está trabajando bien, con mucha intensidad y ganas de que llegue el partido", y los jugadores están "preocupados en mejorar".

PUBLICIDAD

Sobre el Casademont Zaragoza, el entrenador ha destacado que los maños son "un equipazo", y ha elogiado especialmente que son "muy generosos con el balón". "Tendremos que hacer un esfuerzo extra, porque ganar fuera de casa siempre es difícil", ha resumido.

Encuentra ha explicado que el ala-pívot John Shurna "no ha entrenado en toda la semana" por molestias en la espalda y el pívot Kur Kuath todavía acumula "puntos de dolor" en su tobillo. EFE

pbl/xsf/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Roma comenzó estos controles el 1 de agosto tras el asalto masivo a Ceuta y Madrid ha actuado con reciprocidad

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones