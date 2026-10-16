Figaredo (Vox) avisa: si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno llegará un momento en que "las pensiones sean impagables"

29/09/2026 El diputado de Vox José María Figaredo interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy la toma en consideración de una proposición de ley del PP para acortar el tiempo de formación de los futuros jueces estableciendo un modelo intensivo de al menos nueve meses de programa formativo teórico-práctico, compatible con las prácticas tuteladas en órganos judiciales, y que sustituya a la etapa actual de sustitución y refuerzo. POLITICA Fernando Sánchez - Europa Press

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El secretario general de Vox, José María Figaredo, ha advertido hoy de que si Pedro Sánchez sigue en el Gobierno aplicando sus políticas el sistema de pensiones será "irrescatable" y "llegará el punto en el que las pensiones sean impagables".

Así lo ha afirmado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, tras advertir de que el presidente del Gobierno "miente" cuando dice que PP y Vox van a engañar a los pensionistas hasta el 29 de noviembre, día de las elecciones. Según el dirigente de Vox, como el Gobierno "no puede hablar de sus temas, lanzan la mentira contra los demás, tratan de azuzar el miedo".

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Pero dicho esto, ha tratado de dar la vuelta a las acusaciones de Pedro Sánchez alegando que el peligro para las pensiones es precisamente el presidente del Gobierno. A este respecto ha dicho que si éste sigue en el Ejecutivo, aplicando las políticas actuales, llegará un momento en que el sistema de pensiones será "irrescatable" y éstas "impagables".

"Será con Pedro Sánchez en un año o con Pedro Sánchez en tres, pero la realidad es esa, porque están vaciando la caja de las pensiones, la caja de la Seguridad Social cada vez tiene un mayor déficit, que no para de crecer", ha exclamado.

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ES EL ESTADO, CADA VEZ MÁS ENDEUDADO, QUIEN FINANCIA LAS PENSIONES

En este sentido, ha explicado que "la deuda de España, como Estado, que es quien al final está financiando las pensiones, cada día es mayor". Y ha recalcado que aunque el Gobierno dice que la economía va "estupendamente", lo cierto es que "España está cada vez más endeudada".

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Figaredo, tras explicar así que las pensiones se están pagando con cargo a la deuda, ha señalado que hasta ahora los tipos de interés han estado en mínimos, pero también ha alertado de que éstos empiezan a crecer. Por ello, cree que lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez endeudando a España es hacer "inviable" al país en su conjunto a "toda la economía, tanto las pensiones como todo el sistema social en general".

La apuesta del secretario general de Vox es dar un giro a la economía española para que "vuelva a crecer" y los españoles puedan "volver a ahorrar" y a consumir, sobre todo, alimentos frescos y aceite de oliva que es lo que más "está cayendo". Con ello pretenden "hacer viable todo el sistema, no solo las pensiones, sino también el Estado".

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En cuanto a la vivienda, el dirigente de Vox rechaza las acusaciones de Pedro Sánchez y de Félix Bolaños de que quieren tapar el tema de la vivienda con las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez.

Sin embargo, Figaredo señala que "las cortinas de humo no las lanzan" ellos ya que su partido lleva "sacando" el debate de la vivienda desde hace más de tres años poniendo de manifiesto que acceder a una casa se ha hecho inviable en España. "Son ellos los que precisamente lo han tratado de esconder", ha exclamado.

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En cuanto a los negocios del novio de Montse Mínguez, ha señalado que los socialistas son unos "hipócritas" porque quieren "para el pueblo la pobreza, las listas de espera y los barrios inseguros e invivibles" así como las "pensiones de miseria".

Y mientras tanto, ha dicho, ellos tienen una empresa que "se dedica a vivir de la vivienda", llevar a sus hijos a colegios privados o utilizar la sanidad privada.

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José María Figaredo no ha aclarado cómo van a construir las casas dado que critican la llegada de inmigrantes a España. A este respecto, ha explicado que en España hay un 10 por ciento de paro, un 15 por ciento entre los extracomunitarios y un 25 en los de origen africano.

CULPA AL GOBIERNO DE LOS SALARIOS BAJOS POR TRAER OLEADAS DE INMIGRANTES

Por ello, rebate el discurso de que "hay que traer mano de obra" a España, ya que aquí, ha dicho "hay muchísima mano de obra". Además, ha advertido de que ésta tiene menos exigencias salariales y eso contribuye a que los salarios estén estancados.

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"Si la política del Gobierno va a ser, como lleva siendo muchos años, importar oleadas de personas de fuera de España, cuyas expectativas económicas son mucho menores, lo que sucede es que en lugar de ir creciendo la curva de oferta y demanda de la mano de obra y llevando los salarios al alza de forma natural, lo que sucede es que de forma artificial se provoca una bajada de salarios", ha expuesto.

A este respecto, considera que los salarios deben crecer "de forma natural" y no por decreto y ha criticado que "en España los salarios netos, reales, están estancados desde hace 30 años".

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Por ello, reprocha a Pedro Sánchez que de los datos de economía "en macro", con lo que se refleja que el consumo es mayor y el movimiento de capital también, pero ha precisado que el "per cápita cada vez está peor".