El Valencia obtiene licencia para que la cubierta del Nou Mestalla sea una membrana textil

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Valencia, 16 oct (EFE).- El Valencia ha obtenido del Ayuntamiento de Valencia la licencia para que finalmente la cubierta del Nou Mestalla sea "una membrana textil de PVC de última generación", según una resolución a la que tuvo acceso EFE, que también acepta la propuesta de "instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta"

Fuentes del consistorio subrayaron que las licencias que se han aprobado no varían el calendario que se ha establecido para acabar el estadio, que debe estar listo en julio de 2027 según el proyecto que presentó el club y aprobó el Ayuntamiento.

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La Junta de Gobierno del consistorio ha resuelto la "modificación no sustancial" de licencia que solicitó el Valencia en junio y en la que anunciaba la "definición específica del tipo de cubierta, matizando las soluciones del proyecto respecto a las opciones que existían en la edición preliminar" del proyecto.

"La solución adoptada consiste en una membrana textil de PVC de última generación", confirma la resolución, que matiza que cumple con lo establecido en la normativa de "resistencia al fuego de elementos estructurales".

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Además se aprueba "la aparición de un área logística para almacenaje en la planta sótano -2, de acuerdo con los estándares de la FIFA, así como un nuevo paquete de servicios VIP en la tribuna este, similar al que ya estaba previsto en la zona oeste.

También se acepta la redistribución de la grada de prensa y sus cabinas para adaptarlas a los nuevos parámetros de la UEFA para la Liga de Campeones; nuevos ajustes en los sistemas de ventilación de los núcleos principales de escaleras y del aparcamiento este; la definición de la instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta y la "descripción de la solución del Museo VCF en la planta primera".

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La resolución incorpora, además, una reserva de espacios para vehículos de movilidad personal (VMP) en el exterior, la definición de la instalación fotovoltaica en el perímetro de la cubierta y la descripción de la solución prevista para el Museo VCF, situado en la primera planta. Asimismo, se actualiza la línea de ocupación del terciario Norte, de acuerdo con el último estudio de detalle.

La modificación del proyecto también afecta a las áreas de aparcamiento, que contarán con 1.053 plazas para coches, 25 para motocicletas y 3 para autobuses. A ellas se suman 2 plazas destinadas a seguridad y emergencias y una para mantenimiento, además de 27 espacios para bicicletas y patinetes.

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El proyecto reserva asimismo una superficie total de 2.012,30 metros cuadrados para el aparcamiento de bicicletas.

Por último, la documentación contempla la reserva de zonas sin uso definido, cuyo desarrollo futuro no forma parte de esta tramitación y deberá concretarse mediante proyectos paralelos o posteriores.

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La Junta de Gobierno, en otra resolución, ha aprobado el proyecto de urbanización del exterior del Nou Mestalla que presentó el Valencia en agosto de 2024 tras subsanar el club las deficiencias que se le comunicaron en su día. EFE

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