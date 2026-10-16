El PSOE extremeño acusa a la Junta de utilizar a los menores migrantes como "rehenes políticos"

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La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desregulación, Soraya Vega, ha acusado este viernes al Gobierno de Guardiola de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como "rehenes" de su estrategia política y de "anteponer la confrontación a la protección de la infancia".

Durante su intervención este viernes en la comisión de este área en la Asamblea, Soraya Vega ha denunciado, además, que en una comisión anterior, ante una pregunta sobre los derechos de los menores, la respuesta del director general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, "fue parafrasear fragmentos del Cara al sol".

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Ante esta situación, Vega ha considerado que "una pregunta sobre los derechos de las niñas y de los niños exige una respuesta seria, y más por parte del Gobierno, no una escena que desplazó convenientemente el debate y que desatendió la responsabilidad de una institución democrática", ha señalado.

La diputada socialista ha responsabilizado políticamente a Guardiola de la situación y ha advertido de que este tipo de episodios "no va a impedir que el Grupo Socialista siga ejerciendo su labor de oposición y control al Ejecutivo", tras lo que ha apuntado que "por muchas barbaridades que digan en esta sala o fuera de esta sala, no van a conseguir que este grupo cese en sus obligaciones", ha afirmado.

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La portavoz socialista ha centrado su intervención en el recurso firmado por Guardiola ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados, así como en la petición de suspensión cautelar de la norma, señala el PSOE en nota de prensa.

Vega ha exigido al director general que explique qué va a hacer la Junta para garantizar los derechos de estos menores mientras se resuelve el procedimiento judicial, ya que según ha aseverado, "recurrir una norma no les exime de sus obligaciones. ¿Qué pasa con los niños y las niñas mientras ustedes litigan? ¿Quién les protege? ¿Dónde van a ser atendidos?", ha preguntado.

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Soraya Vega ha cuestionado los argumentos de la Junta de Extremadura sobre la falta de capacidad del sistema de acogida y ha reclamado datos concretos sobre las plazas disponibles y ocupadas, los profesionales necesarios, los recursos solicitados al Estado y las medidas previstas para reforzar la atención, ha dicho.

También ha preguntado por qué sobran 25 millones de euros en la consejería y ha denunciado que, de los dos millones destinados a centros de menores, apenas se han ejecutado 16.000 euros, según los datos expuestos en la comisión.

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"El recurso judicial no abre plazas, no contrata profesionales y no atiende las necesidades de los menores y las menores", ha advertido Vega, quien ha rechazado que la protección de la infancia extremeña y la atención a los menores extranjeros sean responsabilidades incompatibles.

"Las niñas y los niños extremeños no están más protegidos porque se proteja menos a los menores extranjeros. No son dos obligaciones incompatibles. Son dos responsabilidades de la misma Administración", ha subrayado la diputada socialista, quien ha criticado el discurso del Gobierno extremeño centrado, a su juicio, en las fronteras, las cifras y las devoluciones, en lugar de poner en el centro a los niños y niñas.

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"Hablan de cifras, de fronteras y no hablan de los niños y de las niñas", ha lamentado Vega, quien ha exigido al Ejecutivo que explique qué alternativa concreta ofrece a la acogida que está recurriendo y cómo garantiza que ningún menor quedará desatendido.

Por ello, ha acusado al Partido Popular de "instrumentalizar la situación" de estos menores para alimentar la confrontación política. La portavoz socialista ha reclamado al director general que asuma sus responsabilidades institucionales y responda a las preguntas planteadas en la Asamblea, en lugar de recurrir a consignas ideológicas. "Menos confrontación y más protección, menos consignas y más recursos, menos excusas y bastante más responsabilidad", ha concluido.

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