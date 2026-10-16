Espana agencias

El PSOE extremeño acusa a la Junta de utilizar a los menores migrantes como "rehenes políticos"

Imagen 7O65H7J6NNDM5G62WT3AXSJHCM
Guardar

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Desregulación, Soraya Vega, ha acusado este viernes al Gobierno de Guardiola de utilizar a los menores extranjeros no acompañados como "rehenes" de su estrategia política y de "anteponer la confrontación a la protección de la infancia".

Durante su intervención este viernes en la comisión de este área en la Asamblea, Soraya Vega ha denunciado, además, que en una comisión anterior, ante una pregunta sobre los derechos de los menores, la respuesta del director general de Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Eliseo Fernández, "fue parafrasear fragmentos del Cara al sol".

PUBLICIDAD

Ante esta situación, Vega ha considerado que "una pregunta sobre los derechos de las niñas y de los niños exige una respuesta seria, y más por parte del Gobierno, no una escena que desplazó convenientemente el debate y que desatendió la responsabilidad de una institución democrática", ha señalado.

La diputada socialista ha responsabilizado políticamente a Guardiola de la situación y ha advertido de que este tipo de episodios "no va a impedir que el Grupo Socialista siga ejerciendo su labor de oposición y control al Ejecutivo", tras lo que ha apuntado que "por muchas barbaridades que digan en esta sala o fuera de esta sala, no van a conseguir que este grupo cese en sus obligaciones", ha afirmado.

PUBLICIDAD

La portavoz socialista ha centrado su intervención en el recurso firmado por Guardiola ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados, así como en la petición de suspensión cautelar de la norma, señala el PSOE en nota de prensa.

Vega ha exigido al director general que explique qué va a hacer la Junta para garantizar los derechos de estos menores mientras se resuelve el procedimiento judicial, ya que según ha aseverado, "recurrir una norma no les exime de sus obligaciones. ¿Qué pasa con los niños y las niñas mientras ustedes litigan? ¿Quién les protege? ¿Dónde van a ser atendidos?", ha preguntado.

Soraya Vega ha cuestionado los argumentos de la Junta de Extremadura sobre la falta de capacidad del sistema de acogida y ha reclamado datos concretos sobre las plazas disponibles y ocupadas, los profesionales necesarios, los recursos solicitados al Estado y las medidas previstas para reforzar la atención, ha dicho.

También ha preguntado por qué sobran 25 millones de euros en la consejería y ha denunciado que, de los dos millones destinados a centros de menores, apenas se han ejecutado 16.000 euros, según los datos expuestos en la comisión.

"El recurso judicial no abre plazas, no contrata profesionales y no atiende las necesidades de los menores y las menores", ha advertido Vega, quien ha rechazado que la protección de la infancia extremeña y la atención a los menores extranjeros sean responsabilidades incompatibles.

"Las niñas y los niños extremeños no están más protegidos porque se proteja menos a los menores extranjeros. No son dos obligaciones incompatibles. Son dos responsabilidades de la misma Administración", ha subrayado la diputada socialista, quien ha criticado el discurso del Gobierno extremeño centrado, a su juicio, en las fronteras, las cifras y las devoluciones, en lugar de poner en el centro a los niños y niñas.

"Hablan de cifras, de fronteras y no hablan de los niños y de las niñas", ha lamentado Vega, quien ha exigido al Ejecutivo que explique qué alternativa concreta ofrece a la acogida que está recurriendo y cómo garantiza que ningún menor quedará desatendido.

Por ello, ha acusado al Partido Popular de "instrumentalizar la situación" de estos menores para alimentar la confrontación política. La portavoz socialista ha reclamado al director general que asuma sus responsabilidades institucionales y responda a las preguntas planteadas en la Asamblea, en lugar de recurrir a consignas ideológicas. "Menos confrontación y más protección, menos consignas y más recursos, menos excusas y bastante más responsabilidad", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La hija del exministro ha hablado de su infancia, del papel fundamental de su madre, Ana Rodríguez, y de cómo su apellido conocido le ha abierto puertas

Amelia Bono se sincera sobre las ausencias de su padre, José Bono: “No estaba casi nunca, no le gusta que lo diga, pero no estaba”

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Las cifras reflejan una media 22,1 °C, en un periodo marcado también por la sequía

La Aemet lo confirma: septiembre fue un mes más del verano con las temperaturas más elevadas desde que hay registro

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Roma comenzó estos controles el 1 de agosto tras el asalto masivo a Ceuta y Madrid ha actuado con reciprocidad

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

Sánchez y Meloni acuerdan una última prórroga del control fronterizo en los aeropuertos antes de reestablecer Schengen entre España e Italia

El ministerio de Óscar López activa el desahucio de un vecino de Maricarmen: “La hipocresía no tiene límite”

Los cinco puntos que llevaron a ETA a anunciar el fin de su actividad armada hace 15 años: del cese de la violencia a la reparación a las víctimas

Ayuso cierra la estación de Metro de Sol para limpiar por “condiciones de insalubridad”

Avances sobre las presuntas agresiones de militares a migrantes en Ceuta: Defensa traslada pruebas a Fiscalía y asociaciones exigen investigar y transparencia

ECONOMÍA

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 16 de octubre

España crece, pero a dos velocidades: Valencia, Madrid y Andalucía tiran de la economía en 2026 y el norte industrial tomará el relevo en 2027

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones