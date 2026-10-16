El PSOE alerta de que "con la derecha se acabaría con el sistema público de pensiones"

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Madrid, 16 oct (EFE).- El PSOE ha alertado este viernes de que "con la derecha se acabaría con el sistema público de pensiones", mientras el PP y Vox han señalado que están "garantizadas" para quienes las cobran ahora, sin descartar una reforma del sistema para que sea sostenible para las siguientes generaciones.

Así lo han expuesto en el Congreso sus respectivos portavoces parlamentarios, Patxi López, Ester Muñoz y Pepa Millán, preguntados por la prensa a su llegada a una sesión de la Diputación Permanente.

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López ha dicho que tanto PP como Vox "en menos de quince días desde que se convocaron las elecciones ya han amenazado a millones de personas" al salir a la luz su apuesta por los planes de pensiones privados "para quienes puedan financiárselos".

"El único que garantiza el sistema público de pensiones" es el PSOE, ha añadido, tras recordar que el Gobierno progresista lo ha demostrado en los últimos ocho años, en los que "incluso ha llenado la caja de la Seguridad Social, la hucha" para futuras pensiones.

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Además, según ha expuesto López, PP y Vox han amenazado también a los trabajadores, al haber apuntado a recortes de las bajas laborales, que incluso podrían convertirse en causa de despido, ya que, ha recordado, esos dos partidos "ya votaron en contra" de impedir despidos por bajas por enfermedad.

López ha resumido que el PP y Vox "proponen un viaje al pasado, un retroceso a los tiempos en los que los sacrificios eran para los trabajadores y los beneficios para los privilegiados".

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Muñoz, quien auguró esta semana en una entrevista en un pódcast que la Seguridad Social "va a petar", preguntada por los periodistas en el Congreso si ve sostenible que las pensiones aumenten con el IPC, ha afirmado que eso "es innegociable".

Están las pensiones "garantizadas para quienes las cobran ahora", ha contestado Muñoz, para agregar: "Y el gobierno del PP hará que sea sostenible el sistema".

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Por Vox, Millán ha dicho que "con quien no están garantizadas es con el Gobierno socialista", pues, a su juicio, "no están garantizadas ni las pensiones ni los servicios públicos".

"Millones de jóvenes mañana no van a tener pensión por culpa de este Gobierno y lo que hay que hacer es empezar a trabajar para que millones de jóvenes tengan una pensión garantizada", ha señalado la portavoz de Vox en el Congreso.

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Preguntada entonces si aboga por una reforma del sistema, ha respondido "lo que haga falta hacer para garantizar las pensiones de todos los mayores".

Tanto Muñoz como Millán han lamentado que el PSOE planteara el adelanto electoral para centrarlo en la vivienda y que ahora parezca que lo enfocan en las pensiones.

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Ambas han señalado que se debe a publicaciones de que en el entorno de algunos de sus dirigentes hay beneficios en el sector o relación con la práctica de desahucios.

Según Muñoz, "los buitres eran ellos", los socialistas, y Millán ha indicado que, por ello, son "hipócritas". EFE