Dos independientes de Podemos ocuparán los puestos 6 y 10 en la lista de ERC por Barcelona

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Dos candidatos independientes de Podemos ocuparán los puestos 6 y 10 en la lista de ERC por Barcelona para las elecciones generales del 29 de noviembre, han informado a Europa Press fuentes conocedoras y ha avanzado 'Públic'.

Los nombres de las personas que ocuparán estos puestos se conocerán cuando se haga público a lo largo de este viernes el resultado de las primarias abiertas impulsadas por los morados.

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ERC y Podemos llegaron a un acuerdo de colaboración por el que los morados se integrarán en las listas de los republicanos en Catalunya, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, podrá hacer campaña por el resto del Estado de la mano de la eurodiputada de Podemos y exministra, Irene Montero.