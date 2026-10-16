Desestimado el recurso de un condenado a 5 años de cárcel que agredió sexualmente a una joven mientras dormía

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de un hombre condenado a a cinco años de prisión por agredir sexualmente a una amiga mientras dormía, unos hechos ocurridos en diciembre de 2022. Además, le impuso una indemnización de 10.000 por los daños causados.

En concreto, en el recurso, el condenado alegaba vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar insuficiente la prueba de cargo practicada y errónea la valoración efectuada por sobre la ausencia de consentimiento de la denunciante.

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El hombre fue condenado el pasado mes de marzo por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, que señaló que el investigado y la denunciante se conocían previamente. Además, indicó que en la noche de los hechos, se encontraron en el exterior de una discoteca y, posteriormente, ambos se desplazaron al domicilio de un amigo de él, donde iban a pasar la noche. El tribunal considera probado que, de madrugada, el acusado la agredió sexualmente.

En la resolución, los magistrados subrayan que la declaración de la denunciante es "coherente y persistente" y que está corroborada "en sus aspectos esenciales", mientras que la del acusado "resulta incompatible con el desarrollo lógico de los hechos".

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