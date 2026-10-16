Espana agencias

Carlos Prieto renuncia como delegado del Gobierno en Cataluña para concurrir al 29N

Guardar

Barcelona, 16 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha presentado su renuncia al cargo con motivo de su incorporación a las listas del PSC para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Prieto comunicó su decisión por carta ayer jueves, 15 de octubre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dada la incompatibilidad entre su candidatura electoral y sus actuales responsabilidades institucionales, ha informado la Delegación del Gobierno en Cataluña.

PUBLICIDAD

Está previsto que su cese se haga efectivo el próximo martes, 20 de noviembre, una vez lo apruebe el Consejo de Ministros.

El consell nacional del PSC -máximo órgano entre congresos- ya ha ratificado las listas del partido para las elecciones del 29N, en las que el ministro de Industria, Jordi Hereu, figura como cabeza de cartel por Barcelona, mientras que Prieto ocupará el séptimo lugar. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Hoy acaba el plazo para registrar coaliciones de cara al 29N. Podemos negocia contra reloj con Frente Amplio una candidatura unitaria fuera de Madrid y Barcelona, tras el acuerdo alcanzado en Canarias; mientras que los de Colau insisten en extender la unidad también ahí

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Resultados de Eurojackpot viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Eurojackpot viernes 16 de octubre: ganadores y números premiados

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

El mismo día que el portavoz de ERC ha reconocido “haber fracasado”, la editorial Ara Llibres ha anunciado la publicación de su tercer libro

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

Los Veintisiete reconocen la situación especial de las dos ciudades como única frontera terrestre del bloque con África

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Elecciones generales España 29-N: Colau le pide a Rufián que no “baje los brazos” mientras la negociación entre Frente Amplio y Podemos sigue abierta a pocas horas de que termine el plazo

Gabriel Rufián publica ‘Cómo ganar a los fachas’, un libro para “combatir a la ultraderecha” en medio del fracaso unitario de la izquierda

Pedro Sánchez reivindica el respaldo de la Unión Europea a Ceuta y Melilla y defiende su política migratoria ante las críticas de otros dirigentes comunitarios

El CNI concluye que Marruecos era “plenamente consciente” y actuó con “pasividad” ante la entrada masiva en Ceuta

Motse Mínguez dimite como portavoz del PSOE tras la polémica por los pisos en alquiler de su pareja y Pedro Sánchez lo lamenta: “Le dije que no lo hiciera. Es muy buena persona”

ECONOMÍA

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

Más de 12.000 M€ para frenar la crisis energética: el Congreso avala ayudas a los combustibles con Vox en contra y la abstención de Junts

El precio de la vivienda crece un 15% en lo que va de año y supera los máximos de la burbuja en términos nominales

España registra una de las mayores subidas de los alimentos de la Unión Europea: los precios suben un 2,7%

Los marroquíes lideran la compra extranjera de vivienda en España, sobre todo en Murcia y Navarra: una de cada cinco casas se la lleva un foráneo

DEPORTES

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El presentador de la UFC explica las claves de la victoria de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria: “Ha estado en guerras y ha sobrevivido”

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid