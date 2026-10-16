Carlos Prieto renuncia como delegado del Gobierno en Cataluña para concurrir al 29N

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Barcelona, 16 oct (EFE).- El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha presentado su renuncia al cargo con motivo de su incorporación a las listas del PSC para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Prieto comunicó su decisión por carta ayer jueves, 15 de octubre, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dada la incompatibilidad entre su candidatura electoral y sus actuales responsabilidades institucionales, ha informado la Delegación del Gobierno en Cataluña.

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Está previsto que su cese se haga efectivo el próximo martes, 20 de noviembre, una vez lo apruebe el Consejo de Ministros.

El consell nacional del PSC -máximo órgano entre congresos- ya ha ratificado las listas del partido para las elecciones del 29N, en las que el ministro de Industria, Jordi Hereu, figura como cabeza de cartel por Barcelona, mientras que Prieto ocupará el séptimo lugar. EFE

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