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Bolaños defiende que ha facilitado "toda la documentación" para cumplir con el Supremo por la 'ley de nietos'

16/10/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el foro 'Ellas Preguntan', a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). Organizado por el periódico digital Artículo 14, el foro reúne a figuras clave de la política y la sociedad civil para responder de forma directa a las preguntas formuladas exclusivamente por reconocidas periodistas del medio. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
16/10/2026 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante el foro 'Ellas Preguntan', a 16 de octubre de 2026, en Madrid (España). Organizado por el periódico digital Artículo 14, el foro reúne a figuras clave de la política y la sociedad civil para responder de forma directa a las preguntas formuladas exclusivamente por reconocidas periodistas del medio. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este viernes que desde el Gobierno han facilitado "toda la documentación e información" en cumplimiento a la medida cautelar acordada por el Tribunal Supremo que restringe el derecho a voto a los nacionalizados por la denominada 'ley de nietos' que no acrediten que descienden de exiliados.

"Hay una media cautelar, todo el mundo lo conoce y hay que aplicarla. Nosotros hemos facilitado toda la documentación y toda la información que tenemos para que se cumpla", ha afirmado el ministro en su intervención en un acto informativo de 'Artículo 14'.

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Además, ha afirmado que "en los consulados se va a hacer todo lo humanamente posible para dar cumplimiento a la resolución del Supremo" y ha hecho hincapié en las 160.000 personas que se van a ver afectadas por la suspensión "más allá de la cuestión jurídica".

En este contexto, ha reivindicado que la Ley de Memoria Democrática otorga nacionalidad a aquellos que tuvieron que exiliarse de España en plena dictadura franquista. "Esto lo ha defendido el Partido Popular en su programa electoral, por escrito. Y lo ha defendido el líder del PP (Alberto Núñez Feijóo) en declaraciones públicas", ha remachado Bolaños, que ha insistido en que "no puede haber españoles de primera y de segunda" porque "todos los nacionales han de tener derecho a voto" según la Constitución.

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NINGUNA VINCULACIÓN DEL PSOE CON PRESIONES A LA JUEZA BIEDMA

Respecto a la investigación de la Audiencia Nacional con el 'caso Leire Díez' y las presuntas presiones a la jueza Beatriz Biedma por su investigación al hermano del presidente del Gobierno, el ministro se ha remitido a dos autos del juez instructor, Santiago Pedraz, en los que, según ha destacado Bolaños, "no hay ninguna prueba" ni "ningún indicio" que "vincule al PSOE con este asunto".

Dicho esto, y ante las últimas denuncias de hostigamiento por parte de la jueza Biedma, el titular de Justicia ha mostrado su apoyo a "cualquier funcionario público" para que puede hacer su labor "con total libertad de criterio" y "con los medios que sean necesario".

Así, ha defendido que tanto jueces como fiscales, policías nacionales o guardias civiles "han podido hacer su trabajo con libertad, sin ninguna injerencia o presión" frente a otras etapas anteriores, donde gobiernos --como el del PP-- crearon una "policía patriótica para que el Estado trabajara a favor de un partido".

Por otra parte, Bolaños ha vuelto a señalar que está en estudio el expediente de indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de secretos, antes de elevar la propuesta a Consejo de Ministros, si bien no ha vaticinado los tiempos en el que este análisis pudiera concluir.

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