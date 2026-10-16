Álvarez (UGT) acusa a la derecha de "meter miedo" sobre la quiebra de la Seguridad Social

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Sevilla, 16 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado este viernes de "barbaridad" que desde los partidos de la derecha se diga que la Seguridad Social "está en quiebra", y les ha acusado de querer "meter miedo" a la gente "y generar condiciones para mañana".

En declaraciones a los periodistas tras participar en un acto en Sevilla, Álvarez ha recordado que su organización tiene firmado un acuerdo de pensiones del año 2023, un pacto que el PP "nunca reconoció" y que Vox "ya sabemos lo que opina" del mismo.

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"Oyendo lo que dicen de la Seguridad Social y sabiendo además que Vox, donde dice que muerde luego muerde y el Partido Popular es débil, pues ya sabemos lo que piensa hacer con la Seguridad Social", ha dicho el dirigente de UGT.

Ha recordado que para UGT lo fundamental del acuerdo no es la revalorización de las pensiones, sino asegurar el sistema para los jóvenes, a quienes les ha recordado que no tendrán derecho a una pensión digna si no se es capaz de mantener un sistema público de pensiones "de reparto".

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"Y un sistema de reparto quiere decir que pagas por lo que ganas y hay un reparto con una cierta equidad para que todos y todas podamos tener una pensión digna. Eso hoy pues ha abierto un canal y no se puede decir que está en quiebra la Seguridad Social", ha subrayado Álvarez.

Se ha preguntado "en base a qué dicen esa barbaridad" sobre la quiebra de la Seguridad Social, cuando el sistema está "avalado" por la Comisión Europea y sobre el que cada tres años la AIReF hace un informe y dice qué es lo que hay que hacer para poder mantenerlo.

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"Esa es la historia real y lo demás es intentar meter miedo a la gente y generar condiciones para mañana", ha advertido el dirigente sindical.

Por otra parte, ha censurado a quienes critican la acampada de la Puerta del Sol y ha añadido que "esto del Partido Popular es que es una indecencia", de la misma forma que actuaron en Andalucía con el fallo de las pruebas del cáncer de mama "y ahora lo hacen con las personas que están reclamando una vivienda".

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Según el dirigente sindical, en el mundo nunca se ha ganado tanto dinero como se gana ahora "y hay que repartirlo", pero hay "quien se resiste a que se reparta ese dinero", por lo que ha apostado por que se visualice que "estamos hartas y hartos de que no tengamos acceso a la vivienda, de que nos quieran quitar las pensiones, de que los salarios sean una mierda, como han dicho hace poco".

"¿Qué es lo que se va a votar en estas elecciones? Si las pensiones van de una manera, la vivienda va de una manera, las bajas laborales van de una manera o, por ejemplo, otra cosa importantísima que está en la Seguridad Social en camino, que nunca había estado hasta ahora, que son los coeficientes reductores para la edad de jubilación", ha recalcado el secretario general de UGT.

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Ha indicado que el Gobierno de José María Aznar "lo tuvo en el cajón y no salió ninguno"; Mariano Rajoy convocó a las camareras de piso y les prometió que eso iba a ir a la Seguridad Social "y todavía estamos esperando que llegue el momento en que la Seguridad Social lo pueda hacer", ha destacado. EFE