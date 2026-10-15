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Suspendida la entrada en prisión del maquinista del Alvia hasta que se resuelva el indulto

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Santiago de Compostela, 15 oct (EFE).- La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela ha acordado suspender el cumplimiento de la sentencia al maquinista del Alvia, Francisco José Garzón Amo, condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente ferroviario en Angrois de julio de 2013, mientras se tramita la petición de indulto.

La jueza María Elena Fernández Currás ha accedido a esta solicitud en un auto fechado el 14 de octubre y al que este jueves ha accedido EFE, en el que considera que concurren circunstancias que justifican la suspensión de la pena hasta que haya una decisión sobre el indulto.

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"Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo", señala.

La resolución, que puede recurrirse, justifica la suspensión apoyándose en el artículo 4.4 del Código Penal, que recoge que cuando haya petición de indulto y el juez o tribunal aprecie que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, se suspenderá la ejecución de la misma mientras se resuelve esa petición.

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A principios de septiembre, la Fiscalía se mostró favorable a la concesión de un indulto parcial, nunca "total", al maquinista, que hoy está jubilado, enfermo y se ocupa de cuidar a su madre, quien se encuentra impedida.

El 24 de julio de 2013, un Alvia que cubría la ruta de Madrid a Ferrol chocó contra un muro de hormigón tras circular a una velocidad excesiva por la curva de A Grandeira, en Angrois, donde el libro de ruta indicaba no pasar de 80, y dejó 80 muertos y 144 heridos.

Garzón Amo fue condenado a dos años y medio de cárcel y Andrés Cortabitarte, ex alto cargo de Adif, absuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña.

Si se le concede el indulto al maquinista, una medida que debe ser otorgada por el Consejo de Ministros, la condena podría quedar total o parcialmente sin efecto. EFE

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