Los cuatro italianos caen en la misma jornada de Champions por primera vez en la historia

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Roma, 15 oct (EFE).- Inter de Milan, Nápoles, Roma y Como perdieron sus respectivos partidos en la segunda jornada de la Liga de Campeones, un resultado sin precedentes en la historia de la competición, en la que nunca antes habían caído los cuatro equipos italianos en un mismo turno.

Los cuatro conjuntos encajaron un total de 14 goles y marcaron nueve en una jornada que dejó al fútbol italiano con tres equipos en una situación complicada.

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El Inter perdió por 3-4 ante el Brujas en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), el Nápoles cayó por 3-1 frente al Villarreal, el Como fue derrotado por 3-2 por el Feyenoord y el Roma perdió por 3-4 ante el Real Madrid, después de haberse adelantado en el marcador.

Tres de los cuatro equipos italianos perdieron después de haber tomado ventaja durante sus respectivos encuentros.

La situación más delicada es la del Inter y el Nápoles, que siguen sin sumar puntos después de dos jornadas.

El Roma, después de empatar en el estreno ante el Fenerbahce, también tendrá que reaccionar tras dejar escapar un partido en el que compitió de tú a tú durante buena parte del encuentro ante el Real Madrid, que remontó el encuentro con tres goles en los últimos minutos.

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El Como, por su parte, cuenta con los tres puntos obtenidos en la primera jornada frente al Leipzig, al que derrotó por 4-1. EFE