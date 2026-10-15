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LA RFET agradece la labor de Ferrer y recuerda la final del 2025

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Madrid, 15 oct (EFE).- La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha agradecido el trabajo y la labor realizada por David Ferrer, actual capitán del equipo español que ha anunciado su intención de dejar el cargo al final del presente año y renunciar al compromiso que había adquirido de seguir en el 2027.

Ferrer, que inició su recorrido como capitán en el 2023, ha argumentado "motivos personales" para dejar la selección e iniciar una nueva etapa profesional. En noviembre, en la fase final de Bolonia, será la última presencia de David Ferrer como responsable del equipo que el pasado año disputó la final.

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El presidente de la RFET, Miguel Díaz, "respeta la decisión de Ferrer" y agradece el esfuerzo "dedicado a la selección". “El día 31 de diciembre de 2026 acaba la aventura de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis. Desde la RFET respetamos su decisión profesional y agradecemos mucho el esfuerzo y el talento que ha dedicado a nuestra selección".

"Como jugador ha sido una leyenda de nuestro tenis, y en estos años ha demostrado que desde el banquillo su aportación también ha sido extraordinaria. A él le ha tocado dar la alternativa a varios jóvenes jugadores que han debutado con el equipo español y que además lo han hecho con éxito. El tenis español ha estado siempre bien representado con su presencia y su profesionalidad”, recuerda en un comunicado Miguel Díaz.

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El presidente de la Federación ha querido recordar "la final de la Copa Davis de 2025 en la que nuestro equipo logró la segunda plaza mundial muy meritoria. Como presidente de la Real Federación Española de Tenis le quiero agradecer a David su dedicación", concluye. EFE

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