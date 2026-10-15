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La JEC abre nuevo expediente sancionador a Sánchez por hacer partidismo desde Moncloa

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La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este jueves abrir un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, al día siguiente de convocar los comicios del 29 de noviembre, al considerar que esa comparecencia pudo vulnerar la legislación electoral que impide hacer electoralismo con medios públicos.

Se trata de la rueda de prensa ofrecida en Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda que habían sido derogados la semana anterior por el Congreso.

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El PP denunció a Sánchez por considerar que había vulnerado la Ley Electoral al utilizar la sede de la Presidencia del Gobierno para dar "un mítin del PSOE", pues expuso supuestos logros del Ejecutivo, descalificó a la oposición y dirigió mensajes propios de campaña electoral a la ciudadanía, "incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia".

Los 'populares' también pidieron la retirada del vídeo de esa comparecencia la web oficial de la Moncloa y que se instara a la totalidad del Gobierno a abstenerse de realizar manifestaciones de esta índole en periodo preelectoral.

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La JEC no incluye en el expediente la declaración institucional del día anterior, 5 de octubre, cuando Sánchez anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones anticipadas e instó a elegir entre "la ola ultraderechista" y la justicia social. Como aún no estaba en vigor el decreto, no había empezado el periodo electoral ni se habían puesto en marcha las restricciones. No obstante, sí censura la difusión de aquellas declaraciones en los canales oficiales ya en periodo electoral.

Con éste, Sánchez ya ha sido objeto de cinco expedientes sancionadores de la Junta Electoral Central y ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional que exige la LOREG en distintos periodos electorales diferentes.

La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero de 2020 por conceder una entrevista televisiva en periodo electoral desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre de 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Otra multa llegó en 2024 por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos de PP y Vox.

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EuropaPress

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