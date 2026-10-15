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Feijóo defenderá hoy en Bruselas su plan para blindar fronteras y denunciará el "abandono" de Ceuta por Sánchez

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará este jueves a Bruselas su plan para blindar fronteras y permitir expulsiones inmediatas con el objetivo de que no se vuelvan a repetir "ataques híbridos" como el que vivió Ceuta a finales de julio, cuando alrededor de 80.000 inmigrantes entraron de forma masiva. Allí, volverá a denunciar la "inacción" y el "abandono negligente" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez que, según la formación, lleva sufriendo la ciudad autónoma desde hace más de dos meses.

"Hay que hacer un protocolo para proteger a la UE de ataques y guerras híbridas como la de Ceuta. Hay que poder actuar ante elementos de desestabilización externa", han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del PP ante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en la capital belga, previa al Consejo Europeo.

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El propio Feijóo apuntó en esa dirección este martes cuando, en una entrevista en 'esRadio', defendió que la UE cuente con "un procedimiento de emergencia ante supuestos como los de Ceuta". Se trata, añadió, de que "la legislación europea cambie y permita a los países la expulsión inmediata" y la "denegación de asilo" de los que "invadan un país".

Asimismo, Feijóo considera que las "revelaciones" que han conocido esta semana sobre esa presencia de buques de la marina marroquíes durante "la invasión" son de una "gravedad extraordinaria" y así lo expondrá este jueves ante sus colegas del PPE, según ha adelantado él mismo. A su entender, Sánchez debió desplegar el Ejército ante esos movimientos en aguas ceutíes coincidiendo con el salto de migrantes irregulares.

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Además de trasladarlo a sus socios europeos en la reunión de Bruselas, Feijóo ha exigido que el presidente del Gobierno comparezca en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones de esas incursiones de Marruecos en aguas españolas. A su entender, este episodio evidencia "el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos".

"SENSIBILIZAR" A LA UE ANTE LA CRISIS DE CEUTA

Feijóo considera que el PP ha logrado "sensibilizar" a la UE con la crisis de Ceuta porque la entrada masiva es "un antes y un después para asegurar la integridad territorial de España y de Europa", según dijo este martes. Sin embargo, su propósito sigue siendo "europeizar" la crisis que sigue sufriendo la ciudad autónoma y que lo ocurrido no caiga en "el olvido", añaden fuentes de la formación.

En sus cinco visitas a Ceuta, Feijóo ha recalcado que el retorno de los miles de inmigrantes irregulares que siguen en Ceuta está amparada por el Pacto europeo de Migración y Asilo, así como por el Reglamento de Retorno. También ha pedido ayuda económica para ampliar el espigón del Tarajal, una presencia permanente de Frontex y mejoras en su financiación europea.

El pasado 21 de septiembre, en su viaje a Ceuta junto a una delegación del PPE encabezada por su presidente, Manfred Weber, Feijóo agradeció a la Comisión Europea que busque dotarse de un mecanismo de emergencias para "activar retornos inmediatos de todos los ciudadanos que entren en un Estado Europeo" y para garantizar el "fortalecimiento efectivo y real de la frontera europea cuando es atacada".

EL PP CREE QUE SÁNCHEZ ESTÁ CADA VEZ MÁS SOLO EN LA UE

En 'Génova' consideran que Sánchez está cada vez más solo en la UE por su política migratoria. De hecho, han recordado que el pasado mes de agosto 22 países de la UE enviaron una carta a las instituciones comunitarias --impulsada por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni-- criticando la gestión migratoria del Gobierno español tras la crisis de Ceuta.

Además, a finales de septiembre, el PPE aprobó una resolución en la asamblea política que celebró en Toulouse (Francia) en la que pedía el retorno de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta, al tiempo que reclamaba a la Unión Europea ofrecer a los Estados miembros la opción de suspender temporalmente las solicitudes de asilo en casos de "ataques híbridos" como el que sufrió la ciudad autónoma.

El viaje de Feijóo a Bruselas se produce en plena precampaña electoral en España por las elecciones generales anticipadas que convocó la pasada semana Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre.

De hecho, fuentes del equipo de Feijóo esperan que este sea su último viaje como jefe de la oposición y que a la próxima cumbre del PPE en Bruselas --fijada para los días 17 y 18 de diciembre-- asista como presidente del Gobierno electo.

En cualquier caso, en 'Génova' reivindican el peso y la fortaleza que tiene en este momento Feijóo y el PP español dentro del PPE, superando a la CDU. De hecho, recuerdan que Friedrich Merz logró ser investido canciller de Alemania con el 28% de los votos mientras que PP con el 33% de los votos en las generales de 2023 no consiguió llegar al Palacio de la Moncloa.

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EuropaPress

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