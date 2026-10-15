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Detenidas en Ceuta 45 personas por usar documentos falsos para viajar a la Península

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Ceuta, 15 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a 45 personas por el uso fraudulento de documentación para cruzar desde la ciudad a Algeciras (Cádiz), 40 de ellos por utilizar documentos de identidad de terceros previo pago de hasta 6.000 euros y los otros 5 por facilitar dicha documentación para su uso fraudulento.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, el operativo se ha desarrollado con motivo de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, lo que ha supuesto el arresto de 40 migrantes que presuntamente pretendían embarcar en los buques de pasajeros para cruzar el Estrecho de Gibraltar.

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Para ello, utilizaban de manera fraudulenta documentos nacionales de identidad pertenecientes a terceras personas, por cuyo uso llegaban a pagar hasta 6.000 euros.

Asimismo, otras cinco personas han sido arrestadas por facilitar dicha documentación.

La investigación se inició en el puerto de Ceuta cuando los agentes encargados de los controles documentales de los pasajeros que embarcan en ferris con destino a la península, detectaron a varios viajeros cuyos rasgos fisionómicos no se correspondían con los de las fotografías de los documentos de identidad presentados.

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Tras las comprobaciones oportunas, los policías determinaron que los documentos pertenecían a terceras personas y estaban siendo utilizados de forma fraudulenta para suplantar su identidad y de esta manera superar los controles del puerto.

Durante el desarrollo de la investigación iniciada por tales hechos, los agentes han constatado un incremento por sustracción o extravío de documentación de identidad y viaje en Ceuta.

Esta documentación, perteneciente en su mayoría a ciudadanos de países del espacio europeo, sería presuntamente utilizada por terceras personas para intentar eludir los controles en el puerto de Ceuta y embarcar con destino a la península.

Asimismo, los investigadores han detectado que una misma documentación habría sido utilizada reiteradamente por distintas personas en diferentes desplazamientos desde Ceuta hacia la península.

Esta circunstancia ha permitido identificar indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

Ante tales hechos, la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de control en el puerto ceutí con agentes de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas de la Policía Nacional.

Dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, se encuentra el denominado Punto Atenas que actúa como centro de llamadas para consultas rápidas por cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

En caso positivo, los agentes elaborarán un informe técnico con firma digital, que se adjuntará a lo actuado y de este modo se dé una respuesta "eficaz y rápida" a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular, así como con cualquier ilícito penal.

La investigación se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales, desplegadas por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes. EFE

(foto)

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