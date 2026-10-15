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Castro (Levante): “El Deportivo hizo un mercado como hacen los grandes”

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Valencia, 15 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, subrayó este jueves el potencial del Deportivo, su rival el viernes en A Coruña, y destacó que durante el mercado de fichajes del pasado verano completó un trabajo como el de los equipos “grandes” de LaLiga EA Sports.

“El Deportivo ha conseguido una cosa que no es muy normal en equipos que vienen de Segunda División, que es que se han quedado con todos los jugadores del año pasado que han jugado muchos minutos. Ha hecho un mercado de transferencias como hacen los grandes, 'no sale ninguno y metemos mejores jugadores que los que tenemos'”, dijo en la rueda de prensa previa al partido.

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“Es un equipo que tiene mucha calidad, el equilibrio ya es mucho. Es un equipo con una movilidad ofensiva muy grande, con algunos jugadores que son muy importantes en su salida de balón, que tienen movimientos ya muy bien trabajados, entonces es un equipo que tenemos que estar a cien por cien concentrados”, añadió el portugués.

Castro explicó que pese a los cuatro partidos sin conocer la victoria ha sacado conclusiones positivas del equipo y recordó que el Sevilla, su último rival, “es uno de los buenos equipos de la liga y que va a dar problemas a muchos de los equipos” de la competición.

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“Yo pienso que las cosas van a venir. El equipo está con una mentalidad buena, está trabajando, sabíamos desde el principio que íbamos a necesitar algún tiempo para mejorar. El equipo está creciendo y yo no me preocupo mucho. No me preocupaba cuando estaba el último el año pasado y creía que era posible, entonces no estoy preocupado ahora”, aseguró.

“Está claro que queremos ganar y que queremos más puntos como todos los equipos. No podemos quedarnos locos cuando ganas 5-2 al Betis ni quedarte muerto cuando no ganas dos o tres partidos”, precisó.

El entrenador del Levante, que adelantó que ni Etta Eyong ni Hugo Sotelo estarán en la convocatoria, admitió que solo tener tres días para preparar el partido no es lo mejor para ellos pero aseguró que físicamente estarán listos.

“Es más complicado, no tienes tanto tiempo para preparar el partido, pero eso no puedes controlar. El año pasado estuvieron bien hasta el final y también mirabas los datos físicos y éramos uno de los equipos que corría más”, indicó el entrenador luso. EFE

pzm/nhp/fc

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