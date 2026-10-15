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Asens (Comuns) denuncia que el "pacto de despacho" Rufián-Podemos provoca más "división"

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Barcelona, 15 oct (EFE).- El eurodiputado de Comuns Jaume Asens ha lamentado este jueves el "pacto de despacho" entre el número uno de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, y Podemos para las elecciones del 29 de noviembre, ya que, en lugar de generar unidad, provoca más "división".

Así lo ha dicho en una entrevista con EFE, con motivo de la publicación de su libro "Gaza después de Auschwitz", editado por Finestres Ensayos en castellano y por Manifest en catalán.

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A falta de pocas horas para que venza el plazo para registrar coaliciones electorales -este viernes 16 de octubre por la noche-, Asens ha asegurado que no tiene "ningún reproche" que hacer a ERC, porque "ha sido muy honesta desde un principio" al descartar sumarse a una candidatura unitaria.

"Nos han dicho siempre que no había ninguna opción, que ni siquiera querían sentarse a hablar. Por lo tanto, no nos han mareado. Gabriel Rufián nos ha mareado a todos, pero ERC no", ha remarcado.

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Según Asens, hay "mucha gente decepcionada con la decisión de Gabriel Rufián" de renunciar a liderar Frente Amplio y repetir como cabeza de lista de ERC al Congreso, aliándose solo con Podemos.

En los últimos meses, ha recordado, Rufián "había generado unas expectativas de frente amplio a nivel estatal, incluso había dicho que estaba dispuesto a liderar este frente amplio", por lo que su decisión final "ha generado un gran vacío".

"Se ha hecho un pacto de despacho entre dos formaciones que, en el fondo, lo que hace es dividir, no unir. Aquellos que se habían llenado la boca con la palabra unidad han hecho un movimiento divisivo", ha denunciado.

Y la división, ha añadido, "nos condena a los juegos del hambre".

Con la decisión de Rufián de no apostar por Frente Amplio pese a haberse ofrecido hace meses a ayudar a la unidad de las izquierdas, según Asens, "quien se siente engañada es la ciudadanía".

"Yo personalmente no me siento engañado, porque nunca creí que fuera un gesto honesto. Me parecía que era algo para conseguir un capital político para hacer crecer su personaje público", ha dicho.

Dentro de Comuns, Asens defendió que "si existía una posibilidad" para articular una unidad alrededor de Rufián "había que explorarla", pero nunca creyó que hubiese "agua en la piscina".

Tras apelar al "sentido de la responsabilidad" del conjunto de fuerzas de izquierdas para que "dejen de lado los intereses de partido y pongan por encima los intereses generales", Asens ha elogiado la "grandeza moral" de la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, Ada Colau.

"Valoro mucho el gesto que ha hecho Ada cuando dice que está dispuesta a dar un paso al lado si hay un líder o lideresa que suscite más consenso que ella", ha subrayado.

Ese gesto, en su opinión, demuestra que "es la líder adecuada para este momento, porque supedita su puesto al interés general" y no entra en "luchas de poder o de egos".

El día que se cumplen 86 años del fusilamiento de Lluís Companys a manos del régimen franquista, ha destacado que el expresidente de la Generalitat republicana "siempre defendía frentes amplios como los que se construyeron para frenar al fascismo en su día".

Por ello, ha hecho un llamamiento a "hacer todos los esfuerzos posibles hasta el último momento para conseguir esta unidad".

"No podemos permitirnos el lujo de tirar la toalla", ha agregado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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