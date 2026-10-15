Lucía Etxebarría acusa a Alba Carrillo de “abandono de familia” y la colaboradora estalla: “Qué poca educación te dieron tus padres y cuánto amor te falta”

Lucía Etxebarría y Alba Carrillo se pelean por X. (Montaje Infobae)

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Las redes sociales han vuelto a convertirse en el escenario de un feroz choque público entre la escritora Lucía Etxebarría y la colaboradora de televisión Alba Carrillo. Lo que comenzó como un comentario coloquial en plató sobre la tensión vivida en la Puerta del Sol de Madrid, donde grupos ultras asaltaron la acampada ciudadana, ha derivado en un cruce de reproches personales de máxima dureza.

El conflicto se originó tras la emisión de una entrega de El sótano Club en TEN TV. Al abordar la violencia desatada en Sol y el lema coreado por los radicales (“Rojo muerto, abono para mi huerto”), Carrillo quiso dejar clara la distancia que separa a su familia de ese tipo de comportamientos extremistas. La tertuliana recurrió a una hipérbole maternal habitual en el lenguaje coloquial para remarcar los límites que inculca a su hijo: “Mi hijo no aparece ahí, porque sabe que cuando llegue a casa yo no le abro la puerta”.

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Sin embargo, lo que pretendía ser una simple forma de hablar fue tomado al pie de la letra por Lucía Etxebarría en la red social X. La escritora descontextualizó la frase para trasladarla al terreno penal, desatando una escalada de hostilidades que rápidamente superó el debate sobre la actualidad madrileña para entrar de lleno en el terreno de la crianza y las faltas personales.

La advertencia penal de Lucía Etxebarría

Lucía Etxebarría no dejó pasar la oportunidad de reaccionar al fragmento televisivo que circulaba por las redes, pero lo hizo desde una perspectiva completamente alejada del tono desenfadado del programa.

Interpretando las palabras de Carrillo no como una exageración retórica o una metáfora sobre los límites educativos, sino como una confesión literal de negligencia, la Premio Planeta decidió darle una lección pública de derecho penal. Al hacerlo, elevó una anécdota de plató a la categoría de presunto ilícito, introduciendo en la polémica a instituciones del Estado para afear la conducta de la colaboradora frente a sus miles de seguidores.

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No abrirle la puerta a su hijo de 15 años constituiría un delito de abandono de familia, lo que activaría la intervención de los servicios sociales de protección de menores y de la Fiscalía de Menores. https://t.co/DZW0oWMMUu — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 14, 2026

La escritora ignoró el contexto de la tertulia y señaló la enorme gravedad jurídica que supondría llevar a cabo, de manera estricta y literal, esa advertencia lanzada al aire sobre un menor de edad. En su mensaje, Etxebarría fue tajante al recordar la legislación vigente:

“No abrirle la puerta a su hijo de 15 años constituiría un delito de abandono de familia, lo que activaría la intervención de los servicios sociales de protección de menores y de la Fiscalía de Menores”.

El duro estallido de Alba Carrillo

La intervención de Etxebarría y la mención a los servicios de protección social hicieron estallar a la colaboradora. Alba Carrillo consideró inaceptable que se utilizara la figura de su hijo menor para atacarla en redes y contraatacó con un mensaje demoledor, cuestionando tanto la capacidad comprensiva de la escritora como su calidad humana.

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Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica de la familia de Rocío Jurado.

La respuesta de Carrillo fue fulminante y sin filtros:

“A la escritora ultraderechista de medio pelo, ¿le puede explicar alguien que hay formas de expresarse no literales? Y ojalá que ella en su vida hubiera cuidado a su hija como yo al mío. Tener que sacar a un niño de 15 años para ponerte un pin con tus acólitos demuestra la catadura moral que tienes. Ojalá algún día tengas la humanidad que tiene mi hijo, pero no ahora: con que llegues a tener la que tenía con 3 años, valdrá. ¡Qué poca educación te dieron tus padres y qué destetada has sido! Te ha faltado amor y un buen abrazo".

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