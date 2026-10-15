España

Lucía Etxebarría acusa a Alba Carrillo de “abandono de familia” y la colaboradora estalla: “Qué poca educación te dieron tus padres y cuánto amor te falta”

La periodista Premio Planeta ha compartido en redes sociales una polémica respuesta a partir de un debate sobre la acampada por la vivienda

Lucía Etxebarría y Alba Carrillo
Lucía Etxebarría y Alba Carrillo se pelean por X. (Montaje Infobae)
Guardar

Las redes sociales han vuelto a convertirse en el escenario de un feroz choque público entre la escritora Lucía Etxebarría y la colaboradora de televisión Alba Carrillo. Lo que comenzó como un comentario coloquial en plató sobre la tensión vivida en la Puerta del Sol de Madrid, donde grupos ultras asaltaron la acampada ciudadana, ha derivado en un cruce de reproches personales de máxima dureza.

El conflicto se originó tras la emisión de una entrega de El sótano Club en TEN TV. Al abordar la violencia desatada en Sol y el lema coreado por los radicales (“Rojo muerto, abono para mi huerto”), Carrillo quiso dejar clara la distancia que separa a su familia de ese tipo de comportamientos extremistas. La tertuliana recurrió a una hipérbole maternal habitual en el lenguaje coloquial para remarcar los límites que inculca a su hijo: “Mi hijo no aparece ahí, porque sabe que cuando llegue a casa yo no le abro la puerta”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo que pretendía ser una simple forma de hablar fue tomado al pie de la letra por Lucía Etxebarría en la red social X. La escritora descontextualizó la frase para trasladarla al terreno penal, desatando una escalada de hostilidades que rápidamente superó el debate sobre la actualidad madrileña para entrar de lleno en el terreno de la crianza y las faltas personales.

La advertencia penal de Lucía Etxebarría

Lucía Etxebarría no dejó pasar la oportunidad de reaccionar al fragmento televisivo que circulaba por las redes, pero lo hizo desde una perspectiva completamente alejada del tono desenfadado del programa.

Interpretando las palabras de Carrillo no como una exageración retórica o una metáfora sobre los límites educativos, sino como una confesión literal de negligencia, la Premio Planeta decidió darle una lección pública de derecho penal. Al hacerlo, elevó una anécdota de plató a la categoría de presunto ilícito, introduciendo en la polémica a instituciones del Estado para afear la conducta de la colaboradora frente a sus miles de seguidores.

PUBLICIDAD

La escritora ignoró el contexto de la tertulia y señaló la enorme gravedad jurídica que supondría llevar a cabo, de manera estricta y literal, esa advertencia lanzada al aire sobre un menor de edad. En su mensaje, Etxebarría fue tajante al recordar la legislación vigente:

“No abrirle la puerta a su hijo de 15 años constituiría un delito de abandono de familia, lo que activaría la intervención de los servicios sociales de protección de menores y de la Fiscalía de Menores”.

El duro estallido de Alba Carrillo

La intervención de Etxebarría y la mención a los servicios de protección social hicieron estallar a la colaboradora. Alba Carrillo consideró inaceptable que se utilizara la figura de su hijo menor para atacarla en redes y contraatacó con un mensaje demoledor, cuestionando tanto la capacidad comprensiva de la escritora como su calidad humana.

Alba Carrillo y Kiko Hernández cargan contra Telecinco y su manera de tratar la polémica de la familia de Rocío Jurado.

La respuesta de Carrillo fue fulminante y sin filtros:

“A la escritora ultraderechista de medio pelo, ¿le puede explicar alguien que hay formas de expresarse no literales? Y ojalá que ella en su vida hubiera cuidado a su hija como yo al mío. Tener que sacar a un niño de 15 años para ponerte un pin con tus acólitos demuestra la catadura moral que tienes. Ojalá algún día tengas la humanidad que tiene mi hijo, pero no ahora: con que llegues a tener la que tenía con 3 años, valdrá. ¡Qué poca educación te dieron tus padres y qué destetada has sido! Te ha faltado amor y un buen abrazo".

Temas Relacionados

Famosos EspañaTelevisión EspañaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

La revisión de Facua consistió en 102 ofertas de viviendas en alquiler localizadas en seis municipios incluidos en la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Solo cuatro anuncios reunían los requisitos que la asociación considera obligatorios

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

El exvicepresidente del BCE defiende recuperar el consenso del Pacto de Toledo para garantizar el futuro del sistema público de pensiones y advierte de que la vivienda, la baja productividad y los riesgos financieros amenazan el crecimiento económico de España

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

Se vende el narcopatrimonio gallego: el Estado saca a subasta los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra y el edificio de Marcial Dorado en A Illa

La puja presencial se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid

Se vende el narcopatrimonio gallego: el Estado saca a subasta los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra y el edificio de Marcial Dorado en A Illa

Una mujer albanesa de 117 años podría arrebatarle el récord Guinness a la más longeva del mundo: su familia ya ha presentado los papeles para certificar su título

Qamile Marra nació el 19 de agosto de 1909, 48 horas antes que la británica que ostenta el récord actual

Una mujer albanesa de 117 años podría arrebatarle el récord Guinness a la más longeva del mundo: su familia ya ha presentado los papeles para certificar su título
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

La entrada a prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois queda suspendida hasta que se resuelva el indulto presentado al Gobierno

Una jueza de Madrid abre una investigación por las filtraciones de las agendas y las conversaciones privadas de Zapatero

Estos son los únicos vehículos que la Policía y la Guardia Civil no pueden registrar según la ley

La jueza del ‘caso David Sánchez’ denuncia ante la Policía que el exmagistrado vinculado a las cloacas del PSOE le siguió con el coche

ECONOMÍA

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

Se vende el narcopatrimonio gallego: el Estado saca a subasta los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra y el edificio de Marcial Dorado en A Illa

Vox abre la puerta a reformar las pensiones si llega al Gobierno: “No se puede descartar nada”

Un albañil autónomo de 47 años se rompe las dos muñecas, recibe la incapacidad permanente total y la Justicia obliga a que le indemnicen con 69.000 euros

DEPORTES

David Ferrer, la leyenda del tiburón: rompía raquetas y soltaba demonios por la boca e hizo de la Copa Davis su torneo por excelencia

David Ferrer, la leyenda del tiburón: rompía raquetas y soltaba demonios por la boca e hizo de la Copa Davis su torneo por excelencia

Diego Poncelet rompe la barrera del límite humano en monopatín: 151,83 km/h para coronarse como el skater más rápido de la historia

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions