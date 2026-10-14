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Rechazados testigos del caso Leire para saber si se pidió a un clan atacar a jueza Biedma

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Madrid, 14 oct (EFE).- El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado citar a varios testigos para aclarar si la presunta trama del caso Leire contactó con un supuesto clan del narcotráfico para actuar contra la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Esta jueza, Beatriz Biedma, quería que declarasen como testigos, entre otros, dos personas a las que haría referencia la anotación "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano", del 25 de marzo de 2025, que se encontró en la agenda de la exmilitante socialista Leire Díez.

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Una petición que ha rechazado el juez que está al frente de la investigación, quien en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este miércoles, aclara que lo que investiga es si hay indicios "que sostengan" que los ataques que denuncia Beatriz Biedma "se han sufrido en el marco de la organización criminal investigada".

Quiere saber Pedraz si hay nexo entre la supuesta trama y dichos ataques, por su relación con los procedimientos judiciales que, según la investigación, el grupo en el que el juez y la UCO encuadran a Leire Díez trató de boicotear.

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También la Fiscalía subrayó en uno de sus últimos escritos que no se puede llevar a esta investigación "cualquier irregular comportamiento que le pueda ser atribuido a los investigados, individual o aisladamente, (...)", sino solo aquellos "penalmente relevantes que se desarrollen concertadamente en el seno de dicha organización criminal".

Con todo, el juez Pedraz recuerda que el martes ya acordó la imputación de José Luis Sáenz de Tejada, juez expulsado de la carrera que insultó a la magistrada Beatriz Biedma y publicó multitud de vídeos en internet en su contra, y quien se investiga si habría sido supuestamente captado por la presunta organización para atacarla.

Pedraz esperará al resultado de la declaración de Sáenz de Tejada, programada para el 28 de octubre, "y la posible práctica de otras junto al desarrollo de la investigación", para acordar lo oportuno en relación a las peticiones de Biedma.

Esta causa judicial se divide en dos ramas: presuntas irregularidades en contrataciones públicas y el supuesto boicot para "neutralizar" procedimientos judiciales que afectasen al PSOE o al Gobierno.

La Fiscalía ve "indiciariamente perfilada la responsabilidad de miembros o cargos nombrados bajo la gobernanza del PSOE, cuando Santos Cerdán era secretario de dicha organización, a la que se busca proteger bajo la 'batuta' de Leire Díez, a sueldo, precisa y presumiblemente, de dicha secretaría de Organización. EFE

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