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Míriam Bonastre, la autora de cómic que arrasa en plataformas 'online': la IA me da pavor

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Begoña Fernández

Madrid, 14 oct (EFE).- La autora española de cómic más internacional, Míriam Bonastre, con 62 millones de lectores en la plataforma 'online' Webtoon, salta al formato de papel con su novela gráfica 'Marionetta', y tiene muy claro que la inteligencia artificial le da "pavor": "La IA me parece el fin de los tiempos".

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En una entrevista con EFE, Bonastre (Pineda de Mar, Barcelona, 1994) se muestra muy ilusionada con la edición de 'Matchstories' que reúne por primera vez en papel los 24 episodios de 'Marionetta' y considera que este formato le permitirá abrirse a un mundo de lectores "de carne y hueso", a los que podrá conocer en firmas y eventos y dar a su obra "una dimensión más bonita".

Sobre la IA, Bonastre es contundente y considera que no tiene sentido recurrir a ella para crear arte: "ni para escribir ni para dibujar, el arte es la forma de comunicación entre humanos, entre el artista y el público, y dejar eso al criterio de una máquina, que regurgita cualquier cosa, es pavoroso".

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En el caso del cómic, la autora considera que es más difícil utilizarla, ya que a nivel visual es muy fácil detectar cuando algo está hecho con inteligencia artificial.

"Una ilustración igual la puedes colar, pero un libro entero es muy difícil porque hay que mantener una continuidad y una narrativa que, a día de hoy, la IA la hace muy mal".

Insiste la autora en que no cree que haya muchos cómic con IA "y menos con éxito".

Aunque ahora comienza a adentrarse en el formato en papel, Bonastre se siente muy cómoda en el mundo 'online', donde hasta ahora publicaba un capítulo semanal, lo que le permitía tener 'feedback' con sus lectores.

Reconoce que el trabajo de dibujar es muy solitario: "en tu escritorio, muchas horas", así que el hecho de poder contactar 'online' con los lectores le daba mucho ánimo.

'Marionetta', en librerías desde este mes de octubre, se desarrolla en un circo ambulante porque es una temática, dice la ilustradora, que da juego a la oscuridad y a la magia.

Bonastre recuerda que de adolescente era muy 'fan' de la banda musical de rock 'My Chemical Romance' y del álbum 'The Black Parade', con canciones muy circenses que fueron la semilla de esta historia y admite que la inspiración de su obra viene del manga, de la subcultura juvenil emo y de los cómic de 'Esther y su mundo', que encontraba en casa de su madre.

La novela gráfica cuenta la historia de Julia Lazarret, una adolescente con una vida normal y predecible, pero todo cambia cuando su mejor amiga, Kamile, la convence para visitar un circo ambulante que acaba de llegar a su pueblo.

Kamile desparece y Julia se ve arrastrada por una criatura siniestra que la salva de la muerte, pero a cambio permanecerá ligada al circo y tendrá que descubrir si es capaz de quitarle la vida a alguien.

Bonastre recuerda que antes de 'Marionetta' publicó la serie de cómic 'Hooky', que cuenta las andanzas de Dani y Dorian, dos magos que arrasaron entre niños y adolescentes, y traducida a 16 idiomas.

En ambos casos, dice la autora, se trata de historias universales ambientadas en mundos de fantasía y con protagonistas en crecimiento, en el caso de 'Hooky' son niños que pasan a la adolescencia y en 'Marioneta', adolescentes que llegan a la edad adulta.

Por tanto, cree que el hecho de que sean temas universales con los que todos se identifican es uno de los ingredientes para el éxito.

En el mundo de 'Marioneta' hay un contraste entre el mundo estricto en el que viven las protagonistas con normas arcaicas y el mundo del circo que está lleno de fantasía.

Y por eso, Julia Lazarrett, que ha crecido obediente a las normas, se ve abrumada en un mundo de oscuridad y de criaturas fantásticas que le fuerza a afrontar sus prejuicios y formar ideas propias.

Bonastre explica que el éxito de sus obras fue paulatino y nunca pensó que el número de 'fans' "explotara hasta llegar a los millones de lectores 'online'" que tiene en este momento y que, en un futuro, confía, la sigan en papel.EFE

(foto)

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