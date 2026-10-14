Jódar, envuelto en polémica, y Medvedev cierran el cuadro de los cuartos en Shanghái

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Shanghái (China), 14 oct (EFE).- Las victorias del español Rafa Jódar -con polémica incluida por una salida de tono- o del ruso Daniil Medvedev, el segundo mejor colocado de entre los cabezas de serie que siguen vivos, terminaron de dibujar este miércoles el mapa del Másters 1.000 para los cuartos de final que arrancarán el jueves.

La jornada empezó con el duelo entre Jódar, número 13 del 'ranking', y el holandés Botic van de Zandschulp, muy por debajo (n.41) pero con un historial positivo frente a tenistas españoles. El madrileño tuvo que irse, por tercera ronda consecutiva, al tercer set para sellar su billete con un resultado final de 6-7 (4), 6-4 y 6-2.

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Pero el triunfo del 'Monstruo de Leganés' se vio empañado después de que le gritase "¡Dame la puta toalla, coño!" a un recogepelotas, lo que no solo le valió críticas tanto en las redes chinas como en las internacionales sino también una advertencia oficial por parte del juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, quien le reprendió por emplear esas palabras contra un joven voluntario.

En cualquier caso, Jódar mira ya hacia la siguiente ronda, donde se enfrentará al noruego Casper Ruud -nunca se han batido pero fueron compañeros en la reciente Laver Cup-, el cual se benefició de la retirada en el primer set por lesión de su rival, el canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto mejor tenista del momento.

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La sesión de tarde dejó un duelo entre dos de los tenistas que más espectáculo han dejado en este torneo, el mencionado Medvedev y el ex 'top 3' griego Stefanos Tsitsipas, quien traía una buena racha pero que no pudo resistir ante el ruso: con quiebres al principio y al final del partido, se llevó la contienda por 6-4 y 7-5.

La última contienda, que decidía precisamente el rival de Medvedev, la protagonizaron el estadounidense Tommy Paul y el belga Zizou Bergs, verdugo en la anterior ronda del segundo máximo favorito en Shanghái, el español Carlos Alcaraz. El europeo no pudo repetir la machada y acabó cayendo por 7-6 (5) y 6-4.

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Los cuartos de final arrancarán este jueves en la pista central del complejo de Qizhong con el partido entre el español Alejandro Davidovich Fokina y el francés Arthur Gea, seguido del que enfrentará al ya confirmado como número uno del tenis mundial en 2026, el alemán Alexander Zverev, contra el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie. EFE

(foto)