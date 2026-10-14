Espana agencias

Jódar, envuelto en polémica, y Medvedev cierran el cuadro de los cuartos en Shanghái

Guardar

Shanghái (China), 14 oct (EFE).- Las victorias del español Rafa Jódar -con polémica incluida por una salida de tono- o del ruso Daniil Medvedev, el segundo mejor colocado de entre los cabezas de serie que siguen vivos, terminaron de dibujar este miércoles el mapa del Másters 1.000 para los cuartos de final que arrancarán el jueves.

La jornada empezó con el duelo entre Jódar, número 13 del 'ranking', y el holandés Botic van de Zandschulp, muy por debajo (n.41) pero con un historial positivo frente a tenistas españoles. El madrileño tuvo que irse, por tercera ronda consecutiva, al tercer set para sellar su billete con un resultado final de 6-7 (4), 6-4 y 6-2.

PUBLICIDAD

Pero el triunfo del 'Monstruo de Leganés' se vio empañado después de que le gritase "¡Dame la puta toalla, coño!" a un recogepelotas, lo que no solo le valió críticas tanto en las redes chinas como en las internacionales sino también una advertencia oficial por parte del juez de silla, el ecuatoriano Jimmy Pinoargote, quien le reprendió por emplear esas palabras contra un joven voluntario.

En cualquier caso, Jódar mira ya hacia la siguiente ronda, donde se enfrentará al noruego Casper Ruud -nunca se han batido pero fueron compañeros en la reciente Laver Cup-, el cual se benefició de la retirada en el primer set por lesión de su rival, el canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto mejor tenista del momento.

PUBLICIDAD

La sesión de tarde dejó un duelo entre dos de los tenistas que más espectáculo han dejado en este torneo, el mencionado Medvedev y el ex 'top 3' griego Stefanos Tsitsipas, quien traía una buena racha pero que no pudo resistir ante el ruso: con quiebres al principio y al final del partido, se llevó la contienda por 6-4 y 7-5.

La última contienda, que decidía precisamente el rival de Medvedev, la protagonizaron el estadounidense Tommy Paul y el belga Zizou Bergs, verdugo en la anterior ronda del segundo máximo favorito en Shanghái, el español Carlos Alcaraz. El europeo no pudo repetir la machada y acabó cayendo por 7-6 (5) y 6-4.

Los cuartos de final arrancarán este jueves en la pista central del complejo de Qizhong con el partido entre el español Alejandro Davidovich Fokina y el francés Arthur Gea, seguido del que enfrentará al ya confirmado como número uno del tenis mundial en 2026, el alemán Alexander Zverev, contra el australiano Alex de Miñaur, noveno cabeza de serie. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Los reyes Felipe y Letizia repiten el baño de masas de Ceuta en Melilla: una vecina le regala un abanico a la reina para combatir el calor

Tras pasar la noche en Ceuta, los monarcas recrearán un recorrido muy similar por Melilla para conocer a sus ciudadanos

Los reyes Felipe y Letizia repiten el baño de masas de Ceuta en Melilla: una vecina le regala un abanico a la reina para combatir el calor

La técnica del cirujano español Diego González Rivas con la que ha sido operado el Papa León XIV de cáncer de pulmón: “Una incisión de tres centímetros”

El doctor González Rivas desarrolló Uniportal VATS en A Coruña en 2010

La técnica del cirujano español Diego González Rivas con la que ha sido operado el Papa León XIV de cáncer de pulmón: “Una incisión de tres centímetros”

La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana: una dana dejará fuertes lluvias y un desplome de las temperaturas

El litoral mediterráneo, Baleares y el interior peninsular serán las zonas más afectadas por la inestabilidad

La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana: una dana dejará fuertes lluvias y un desplome de las temperaturas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 3 de este 14 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

La Fragata Santa María lidera la operación Atalanta tras superar su avería que la apartó del seguimiento a los buques militares de Marruecos

Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%

Imbroda entrega al Rey la Llave de Oro de Melilla y reclama al Gobierno respuestas “más contundentes”: “Nadie puede violar la soberanía nacional y no esperar consecuencias”

Quién es Sergi Vélez, la pareja de la portavoz del PSOE: tiene decenas de pisos en España y empresas en latinoamérica

ECONOMÍA

A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

A la venta una isla en Ávila: un castillo de 1923 con once dormitorios por 3,25 millones de euros

La Seguridad Social concede una pensión vitalicia a hijos solteros mayores de 45 años que cuidaron a sus padres antes de morir

El índice para actualizar los alquileres toca su máximo el mes del desahucio de Maricarmen y la acampada de Sol: tu casero puede subirte hasta un 2,54%

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Matan a tiros a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza: “Son los humanos los que estaban en su campo”

Matan a tiros a un zorro que se había convertido en la mascota de un equipo de fútbol en Suiza: “Son los humanos los que estaban en su campo”

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden