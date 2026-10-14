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Illa celebra la amnistía a Puigdemont por el Tribunal de Cuentas: "La normalización se impone"

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El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal de Cuentas de aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y al resto de encausados por los gastos del 'procés', y ha defendido que, pese a las "resistencias" y "obstrucciones" que ha habido, al final "la convivencia y la normalización se imponen".

"Pese a las resistencias que ha habido, las obstrucciones que ha habido por parte de algunos, al final la convivencia, la normalización se impone", ha afirmado en declaraciones a los medios en Bruselas, donde se encuentra de visita institucional para participar en el pleno del Comité Europeo de las Regiones y mantener encuentros con representantes de las instituciones comunitarias.

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El dirigente socialista se ha pronunciado así tras conocerse el fallo del órgano fiscalizador, que exime de responsabilidad contable a una treintena de antiguos responsables de la Generalitat, entre ellos el expresidente Artur Mas y el exvicepresidente Oriol Junqueras, por el presunto uso irregular de fondos públicos para financiar el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del independentismo catalán.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la resolución concluye que no se ha acreditado que estas actuaciones se financiaran con dinero procedente del presupuesto de la Unión Europea, por lo que considera que los hechos están amparados por la ley de amnistía y declara extinguidas las posibles responsabilidades económicas derivadas del caso.

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SIN REUNIÓN PREVISTA CON PUIGDEMONT

Preguntado también por el posible regreso de Puigdemont a Cataluña y por si tiene previsto reunirse con él, el presidente de la Generalitat ha asegurado que no tiene programado ningún encuentro por ahora.

"No tengo ninguna reunión", ha respondido Illa, al tiempo que ha defendido que Cataluña se encuentra en un camino de "normalización" y que, con decisiones como la conocida este miércoles, se sigue avanzando hacia una situación de "máxima normalidad".

"Estamos en un proceso de defensa de la convivencia, de reconocimiento de la pluralidad de Cataluña y de normalización, fruto de determinadas políticas que algunos hemos impulsado", ha añadido.

PIDE ACTIVAR LAS AYUDAS EUROPEAS A LOS AGRICULTORES

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo catalán ha aprovechado su visita a Bruselas para reclamar a la UE que active el fondo de contingencia agrícola ante el encarecimiento de los fertilizantes, el gasóleo y la energía, una petición que, según ha señalado, ha trasladado a representantes de las instituciones comunitarias y que coincide con las protestas del sector agrario en Cataluña.

"Estamos aquí en Europa precisamente defendiendo los intereses del sector y pidiendo que se movilicen los recursos europeos para hacer frente a la situación que están viviendo", ha afirmado Illa, quien ha explicado que la Generalitat trabaja también en un paquete de ayudas para las explotaciones agrícolas afectadas por el incremento de los costes.

En este sentido, ha explicado que durante su encuentro con eurodiputados socialistas de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha defendido la necesidad de impulsar una industria europea de fertilizantes para hacer frente "de forma estratégica" al incremento de los costes, así como de adoptar una mirada "mucho más mediterránea" en materia de pesca.

Estas preocupaciones las ha trasladado también a la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición Limpia y Competitiva, Teresa Ribera, con quien se ha reunido este miércoles, y ha avanzado que hará lo mismo durante el almuerzo de trabajo previsto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ante quienes ha insistido además en la necesidad de reforzar la respuesta europea a los problemas de acceso a la vivienda.

"Hay que movilizar todos los recursos de las instituciones europeas en materia de vivienda", ha defendido Illa, que ha reclamado a Bruselas un mensaje claro sobre la "emergencia" habitacional que atraviesa Cataluña y una mayor implicación de las instituciones comunitarias para hacer frente a esta situación.

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EuropaPress

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