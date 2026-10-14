El PSC ganaría las catalanas (33-35) seguido de ERC (24-26) y AC (23-25), según el CIS catalán

07/08/2024 Fachada del Parlament de Catalunya, a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d'Esquadra ultiman hoy el dispositivo de seguridad diseñado en los últimos días para garantizar la celebración del pleno de investidura que empieza mañana 8 de agosto y para impedir el acceso al Parlament de Carles Puigdemont, tras anunciar el expresident su voluntad de estar en el pleno. Un plan que contempla el cierre del parque de la Ciutadella, al que solo se permitirá acceder mediante la acreditación para asistir al pleno, según confirmaron fuentes policiales. Por su parte, el president del Parlament, Josep Rull, ha asegurado que no se procederá a la celebración del pleno de investidura si Puigdemont es arrestado. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El PSC ganaría las elecciones al Parlament de Cataluña con una horquilla de entre 33 y 35 escaños, seguido de ERC (24-26), mientras que AC sería tercera fuerza y obtendría entre 23 y 25 diputados, según el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Son los datos de la segunda ola del Barómetro de Opinión Política de 2026, realizada entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, con una muestra de 2.000 personas mayores de 18 años, que ha presentado el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, este jueves.

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Junts sería cuarta fuerza en la Cámara catalana con una horquilla de entre 18 y 20 escaños, seguido de PP y Vox empatados con entre 12 y 13 diputados; los Comuns (5-6), y la CUP (4-5).

Rodríguez Teruel ha destacado que la encuesta se ha realizado antes de las movilizaciones por la vivienda de las últimas semanas, por lo que del presente barómetro no se desprende el impacto sobre los resultados electorales.

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El director del CEO ha subrayado que la encuesta muestra continuidad en las pautas detectadas en los anteriores barómetros, que "permite ver dónde está la política catalana a media legislatura", y que muchas tendencias de cambio se han confirmado y empiezan a estabilizarse.

En este sentido, cree que Junts sigue con la posibilidad de perder cerca de la mitad de los escaños que obtuvo en el Parlament hace dos años, aunque destaca que se han frenado las transferencias de voto hacia AC por lo que se podría estar estabilizando esta pérdida de los de Carles Puigdemont.

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Ha afirmado que el grueso de los votantes de AC viene de las abstenciones y que podría emerger un "voto dual" ante la no presentación de los de Sílvia Orriols en las generales: algunos votantes podrían quedarse en casa mientras que otros podrían volver a las formaciones a las que habían dado apoyo anteriormente, entre las cuales Vox o Junts.

ILLA, EL PREFERIDO PARA SER PRESIDENTE

En cuanto a los líderes preferidos para ser presidente de la Generalitat, el presidente Salvador Illa ocupa la primera posición con el 20%, seguido del líder de ERC, Oriol Junqueras (16%); la líder de AC, Sílvia Orriols (13%); el líder de Junts, Carles Puigdemont (11%), y la líder de los Comuns, Jéssica Albiach (3%).

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Por simpatía de partido, Illa es el líder preferido para ser presidente del Govern para los simpatizantes del PSC (56%) seguido de los Comuns (26%) y del PP (24%).

Mientras que Junqueras lo es para los de ERC (53%), la CUP (30%) y Comuns (23%), Orriols lo es para los de AC (87%), Vox (31%) y PP (14%).

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Puigdemont es el preferido por los simpatizantes de Junts (68%) seguido de la CUP (15%), y Albiach es la líder que prefieren los simpatizantes de los Comuns (29%) y la CUP (6%).

Preguntado por la posible influencia de la aplicación de la amnistía y regreso del líder de Junts, el director del CEO ha asegurado que con los datos actuales solo se puede constatar que es un líder "con un nivel de rechazo muy alto, lo que haría una especie de frontera" en la recuperación del proyecto político.

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UBICACIÓN IDEOLÓGICA

En cuanto a la ubicación ideológica, el barómetro del CEO sitúa en un 4,3 en la escala de 0 a 10 (en que 0 es lo máximo a la izquierda y 10 lo máximo a la derecha).

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Por simpatía de partidos, los simpatizantes de la CUP se ubican en un 2,2; los de los Comuns en un 2,4; los de ERC en un 3,2; los del PSC en un 3,8; los de Junts en un 5; los de AC en un 5,6; los del PP en un 6, y los de Vox en un 7,1.

MÁS "TOLERANCIA HACIA LA EXTREMA DERECHA"

El 65% de los encuestados pide a las formaciones políticas "una posición firme para evitar" que el apoyo a las formaciones de extrema derecha se siga extendiendo, y el 63% cree que la extrema derecha es una amenaza a los valores en igualdad y derechos.

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El 22% asegura que se podría plantear su voto y apoyar a formaciones de extrema derecha por "decepción con los partidos votados recientemente".

Rodríguez Teruel ha destacado que el "elevado nivel de tolerancia hacia la extrema derecha" marca la diferencia entre los que deciden votar a Vox y AC y los que siguen apoyando a partidos como Junts, PSC o ERC.

De hecho, el 24% de los catalanes se muestra en contra o muy en contra de aplicar "cordones sanitarios para excluir partidos o movimientos extremistas", frente al 50% que se muestra a favor de hacerlo.

Por simpatía de partidos, el 71% de los simpatizantes de Junts ven a la extrema derecha como una amenaza para los consensos básicos de la sociedad en valores, igualdad y derechos sociales, frente al 75% de los del PSC, el 86% de los de ERC, el 94% de los Comuns y el 95% de la CUP.

El 88% de los simpatizantes de la CUP, el 84% de los Comuns, el 76% de ERC, el 72% del PSC y el 60% de Junts solo votaría a partidos que "se opongan frontalmente a la extrema derecha".

En cambio, el 63% de los simpatizantes de Vox, el 58% de AC y el 43% del PP cree que "los partidos de extrema derecha aportan renovación y cuestionan políticas negativas implementadas por los partidos tradicionales".

VALORACIÓN DEL GOVERN

Finalmente, la valoración de la gestión del Govern de la Generalitat obtiene una puntuación media de 4,9 sobre 10, una décima más que en el anterior barómetro (4,8).

El 64% de los catalanes aprueba al Govern, mientras que el 33% lo desaprueba y, por simpatía de partido, lo aprueban con más de un 5 los simpatizantes tanto del PSC (6,3) como de los Comuns (5,7); ERC (5,5); PP (5) y Junts (5).